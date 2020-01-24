Microsoft показала как приложения могут работать с двумя экранами

24 января 2020 г., 18:01

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В своём блоге Microsoft недавно представила некоторые примеры того, как, по её представлению, приложения должны работать с двухэкранными портативными компьютерами, которые она готовит к выпуску в этом году.

Всплывающие окна и меню Microsoft рекомендует позиционировать так, чтобы они не наезжали на зазор между дисплеями при любой ориентации компьютера. С развёрнутыми на оба экрана электронными таблицами удобнее работать, если разделитель колонок приходится на зазор.

Представленные в блоге примеры имеют характер рекомендаций, оставляющих разработчикам свободу выбора. Такая осторожность продиктована тем, что создатели софта не слишком мотивированы тратить много сил на адаптацию ПО к необычной платформе с туманными рыночными перспективами.

Впрочем, Microsoft может рассказать больше, в том числе и об обязательных условиях в ходе своего онлайн-мероприятия 11 февраля, посвященного Дню разработчика. Один возможный вариант компания уже озвучила в блоге: «Ваше приложение по умолчанию будет занимать один экран, но пользователи смогут расширять приложение на оба экрана, когда устройство раскрыто». Кроме того, она может принудительно ограничить одним экраном работу тех программ, которые не проектировались для двухэкранных устройств. Это наиболее логичный ход, гарантированно избавляющий потребителей от многих неудобств.

Первое своё двухэкранное устройство, Surface Neo с Windows 10X — Surface Neo — компания выпустит в продажу в предрождественский сезон, а ряд партнёров Microsoft, включая Lenovo, уже анонсировали аналогичные продукты.

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