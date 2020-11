Главная » Статьи Безпечний відмовостійкий доступ в Інтернет Групи компаній Метінвест Автор – КО , 3 ноября, 16:47 0

Tweet IT-інфраструктура є платформою для ефективного функціонування корпоративних IT-систем. При цьому, розмежування і контроль доступу співробітників до додатків, веб-ресурсів та корпоративних ІТ-систем — одне з ключових завдань як для інформаційної безпеки, так в цілому для IT. Перехід підприємств на віддалений або гібридний режим роботи ставить перед IT-підрозділами нові виклики в забезпеченні збереження даних і безпечного доступу співробітників до корпоративних ресурсів та систем. БІЗНЕС-СИТУАЦІЯ Група Метінвест зіткнулася з ситуацією, коли існуюче рішення для безпечного доступу в Інтернет не повною мірою відповідало вимогам IT-інфраструктури та припинило задовольняли потреби зростаючого бізнесу. Рішення було ресурсоємним, не відповідало необхідним параметрам відмовостійкості, а також не надавало можливості гнучкого централізованого управління, що впливало на ефективність виконання операційних завдань співробітниками компанії. Крім цього, при виникненні інцидентів, доводилося довго розбиратися в їх причинах, а також витрачати значні ресурси на їх усунення. З цих причин Групою було прийняте рішення про пошук та впровадження нового рішення для безпечного відмовостійкого доступу в Інтернет. ПРО ПРОЄКТ Замовник: Група Метінвест

Галузь: Гірничо-металургійна

Рік проєкту: 2019

Масштаб проєкту: Всі підприємства Групи Метінвест в Україні. Найбільший проєкт в СНД з впровадження продукту McAfee Web Gateway.

IT-партнери: ITIS, Метінвест Діджитал Метінвест Діджитал, як IT бізнес-партнер Групи Метінвест, зіткнувся з необхідністю усунення існуючих проблем та впровадження нового програмного продукту для забезпечення на всіх підприємствах відмовостійкого, захищеного і контрольованого доступу в Інтернет для більш ніж 15 000 користувачів. IT ландшафт Групи — це майже 800 ІТ-систем, які відповідають за безперебійну роботу компанії. Нестабільний доступ до корпоративних ресурсів, будь то електронна пошта, сервіси відеоконференцій, клієнт-банк, конструкторське ПЗ або хмарні сховища, може потенційно привести до значних збоїв у виробничих і бізнес-процесах. Костянтин Коваль,

Директор центру експертизи ІТ-інфраструктури Метінвест Діджитал ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ Ключова мета проєкту— побудова гібридної системи захисту всього IT-периметра Групи Метінвест. Основне завдання — забезпечення безпеки вхідного і вихідного трафіку від шкідливих програм і інших прихованих загроз. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ Багаторічний досвід консалтингового та IT-бізнесу системного інтегратора ITIS став важливим критерієм для прийняття рішення про співпрацю у рамках проєкту. Компанія ITIS — це кваліфікована команда першокласних сертифікованих фахівців, у тому числі з питань кібербезпеки. У компанії є власна методологія і процес реалізації проєктів, Customer success практика і відповідність стандарту системи менеджменту якості ISO. Крім того, ITIS володіє власною технічною підтримкою 24/7, що забезпечує високий рівень оперативності реагування на запити клієнта. Фахівці ITIS детально досліджували бізнес-процеси Групи, діагностували проблему, спільно з Метінвест Діджитал визначили, які бізнес результати очікуються від проєкту та як їх досягти. На підставі детального аналізу запропонованих рішень, а також тестового використання різних програмних продуктів для забезпечення безпечного доступу в Інтернет, технічні експерти Метінвест Діджитал зробили вибір на користь McAfee Web Gateway. РІШЕННЯ: MCAFEE WEB GATEWAY McAfee Web Gateway представляє собою засіб захисту, що дозволяє убезпечити компанію від загроз, пов’язаних з використанням і передаванням інформації через Інтернет. У рішенні реалізований підхід, що включає веб-фільтрацію даних, захист від шкідливого ПЗ, запобігання витокам даних, перевірку SSL, створення звітів та інші функції для скорочення рівня ризику і забезпечення безпечного доступу в Інтернет. Рішення включає в себе технології виявлення загроз на декількох рівнях, забезпечуючи у такий спосiб передовий захист від загроз «нульового дня» та інших невідомих загроз. Функція глибокої перевірки вмісту дозволяє сканувати на наявність прихованих шкідливих програм файли в форматах ZIP і PDF, а також в графічних форматах. Архітектура рішення була розроблена фахівцями Метінвест Діджитал у співпраці з командою ITIS. Відмовостійкі кластери серверів розташовані на активах Групи та інтегровані з Active Directory, SIEM, DLP. Розташування серверів на активах скорочує час відгуку і збільшує швидкість роботи. Забезпечено ефективне управління різними рівнями доступу. Крім цього, у разі аварій або інцидентів на локальних каналах зв’язку, архітектура рішення дозволяє перенаправити користувацький трафік на вільні ресурси на інших активах. Рішення має вбудовані системи аналізу та моніторингу активності, завдяки чому, управління та підтримку на всіх підприємствах Групи здійснює всього один фахівець. ПЕРЕВАГИ РІШЕННЯ McAfee Web Gateway має ряд переваг: надає можливість гнучкого централізованого управління, менш вимогливе до обчислювальних ресурсів і більш відмовостійке. Однією з відмінних рис McAfee Web Gateway є гнучке розгортання — як апаратне, так і у вигляді віртуальної машини. ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ McAfee Web Security — комплексний засіб веб-захисту вхідного і вихідного трафіку. McAfee Gateway Anti-Malware — запатентована технологія аналізу поведінки, блокування шкідливих програм «нульового дня» в реальному часі. McAfee Web Gateway Cloud Service — гібридне рішення, що дозволяє локально розгорнути веб-шлюзи і при цьому мати можливість забезпечувати веб-захист віддалених офісів і мобільних користувачів за допомогою хмарних технологій. Інтеграційні технології. як ніколи, зараз мають великий попит. Адже використовувати максимум від технологій для реалізації сміливих бізнес-ідей можливо із застосуванням обладнання і програмних рішень різних виробників, кращих у своїй галузі. Саме в таких умовах, критерій «простота інтеграції» стає вирішальним. Рішення McAfee Web Gateway легко інтегрується не тільки із суміжними рішеннями McAfee, а й з рішеннями інших вендорів, що і було однією з вимог до проєкту. Замовник використовував інше рішення для захисту двох векторів — трафіку (Web Cateway) і витоку конфіденційної інформації (DLP). У результаті, захист трафіку замінили на рішення від McA fee, яке було успішно інтегроване з наявним рішенням DLP. Іван Яременко,

Керівник напрямку Кібербезпеки ITIS РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ Архітектура та особливості впровадженого рішення дозволили скоротити використання апаратних ресурсів на 30%. Зменшення кількості серверів у новій конфігурації рішення дозволило скоротити вартість його підтримки та час на обслуговування. В результаті, оновлення ПЗ в рамках всієї інфраструктури Групи Метінвест займає близько 4 годин (у порівнянні з 5-6 робочими днями раніше). ОТРИМАНІ ПЕРЕВАГИ • Підвищення відмовостійкості • Зменшення потреби в обчислювальних ресурсах • Скорочення часу на поновлення у 12 разів • Зменшення кількості ресурсів для обслуговування і підтримки рішення на 30% • Легка інтеграція нових активів • Якісна підтримка вендора Завдяки використанню єдиної консолі управління McAfee ePolicy Orchestrator, з’явилася можливість автоматизувати робочі процеси, що полегшує адміністрування, підвищує ефективність і дозволяє фахівцям з безпеки зосередитися на завданнях, що вимагають критичного мислення. Також, відкрита комплексна платформа дозволяє інтегрувати рішення McAfee з понад 150 сторонніми постачальниками, забезпечуючи швидке і точне реагування на інциденти. ПРО ВИРОБНИКА РІШЕННЯ

McAfee — один зі світових лідерів у сфері кібербезпеки. Компанія надає передові захисні рішення кінцевим користувачам, підприємствам малого і великого бізнесу, корпораціям і органам державної влади. Технології McAfee використовують унікальну функцію прогнозування, яку підтримує служба McAfee Global Threat Intelligence, що дозволяє домашнім користувачам і бізнесу завжди бути на крок попереду наступної хвилі «безфайлових» атак, вірусів, шкідливих програм та інших інтернет-загроз. ПРО ЗАМОВНИКА Група Метінвест — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. До структури групи входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх основних регіонах світу. Робота компанії охоплює весь виробничий ланцюг - від видобутку руди та вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової продукції. ПРО ITIS Системний інтегратор ITIS — найбільш динамічний системний інтегратор України, Gold Partner вендора McAfee. Компанія надає повний комплекс ІТ-послуг, від оцінки потреби та проєктування рішень до покращення досвіду використання та сервісного обслуговування. +38 044 334 42 35

[email protected]

itis.net.ua 26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA! 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Лучшие версии антивирусов Bitdefender для дома • [29 октября] – КО

– Собираем рабочую станцию под DaVinci Resolve • [28 октября] – Владимир Грегуль

– Насколько успешным выдался сезон продаж Back-to-school? • [26 октября] – Евгений Куликов

– Уникальный высокопроизводительный источник питания стандарта ATX PS2 • [20 октября] – КО

– Lenovo ThinkSystem SR570 — когда главное надежность • [16 октября] – КО