Азербайджан надав Україні помітну допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури

Міненерго повідомляє, що в Україну прибула гуманітарна допомога від Азербайджану для підтримки енергетичного сектору. Вантаж містить понад 50 найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання.

«Ця допомога надійшла в межах Угоди про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури», – повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук. За її словами, Україна та Азербайджан уклали цю Угоду 11 серпня цього року після оголошення про виділення з резервного фонду Азербайджану 2 мільйонів доларів на закупівлю та відправлення електрообладнання.

«Загалом за час повномасштабного вторгнення Азербайджан передав Україні 125 гуманітарних вантажів загальною вагою 2 110 тонн на суму понад 11,5 мільйонів доларів. Допомога включала генератори, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше критично важливе обладнання», – наголосила міністр енергетики.

Від початку повномасштабного вторгнення рф це вже четверта угода про надання Азербайджаном гуманітарної допомоги енергетичному сектору України.

За словами очільниці Міненерго, підтримка Баку залишається надзвичайно важливою для України. Завдяки цій співпраці Україна зміцнюємо свою енергетичну інфраструктуру, яка щодня зазнає ударів ворога. Кожен наданий ресурс допомагає енергетикам оперативно реагувати на пошкодження та швидше відновлювати об'єкти, повертаючи світло та тепло у домівки мільйонів українців.

