Axis починає розробку власних вибухозахищених камер

17 июня 2021 г., 16:25

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Компанія ELKO Ukraine, дистриб'ютор Axis Communications в Україні, повідомила, що цей виробник оголосив свої плани розробити власні вибухозахищені камери спостереження та пристрої у всьому асортименті продуктів Axis через нову дочірню компанію Axis Ex AB.



Завдяки аудиту нової системи управління якістю компанії, який відповідає необхідним міжнародним стандартам, Axis може виробляти та продавати власне вибухозахищене обладнання, сертифіковане за стандартами ATEX, IECEx, METLabs та інших глобальних сертифікацій.



Перші вибухозахищені моделі камер від Axis будуть доступні для замовлень влітку 2021 року.



Працюючи з виробничими партнерами, Axis пропонує широкий асортимент вибухозахищених мережевих камер з 2015 року. З ростом ринку та перевагами вибухозахищених камер, визнаними в багатьох галузях промисловості, цей крок є значним розширенням можливостей Axis створювати вибухозахищені пристрої для підсилення свого асортименту продукції. Виробляючи власні вибухозахищені пристрої, Axis може нести повну відповідальність за дизайн та якість продукту, починаючи від креслень та закінчуючи доставкою, сервісним обслуговуванням і підтримкою.



Завдяки проведенню аудиту системи управління якістю компанії та встановленню, що вона відповідає стандартам ISO9001 та ISO 80079-34, продукція Axis буде сертифікована для використання в будь-якій точці світу, на відміну від деяких вибухозахищених пристроїв, які сертифіковані лише для використання в певних регіонах. Виробляючи власну продукцію, Axis також може запропонувати клієнтам 5-річну гарантію - надзвичайно тривалий термін на ринку вибухозахищених камер.

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