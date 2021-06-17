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lifecell зафиксировала быстрый рост спроса на eSIM

17 июня 2021 г., 15:45
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lifecell зафиксировала быстрый рост спроса на eSIM

По сообщению lifecell, в течение последнего года спрос на eSIM в сети оператора стабильно растет: зафиксирован ежегодный прирост продаж цифровой SIM-карты +151%.

Покупая такую SIM, украинцы предпочитают цифровые каналы продаж: интернет-магазин оператора и приложение «Мой lifecell». Именно там происходит 2/3 приобретений. Более 30% из них составляют eSIM с номерами, которые украинцы выбрали собственноручно с помощью услуги «Выбор номера». Заявлено, что сейчас lifecell ― единственный мобильный оператор в Украине, который предоставляет возможность выбора номера цифровой SIM-карты, что доступно с октября прошлого года.

Благодаря обезличенному Big Data-анализу оператор исследовал особенности потребительского поведения владельцев цифровой SIM-карты. В частности, такие абоненты в среднем тратят на мобильную связь на 48% больше, чем другие пользователи lifecell.

  • 27% из них совсем не осуществляют традиционные голосовые звонки.

  • 26% ― проживают в Киеве.

  • 61% от общего количества владельцев цифровой SIM составляют украинцы в возрасте от 16 до 35 лет; 35% ― от 36 до 55 лет.

  • Доля квалифицированных специалистов составляет 35%, руководителей ― 22%, предпринимателей ― 19%. Студентами являются 9%.

  • К тому же оказалось, что цифровой SIM пользуются преимущественно мужчины (75%).

  • А самое популярное устройство, на которое устанавливают eSIM, ― это iPhone 11.

Отмечается, что lifecell первым среди трех крупнейших мобильных операторов Украины запустил eSIM в 2019 году. Напомним, что eSIM ― это полноценная SIM-карта в электронной форме, которая добавляется в смартфон путем сканирования QR-кода. Таким образом, в один смартфон можно добавить несколько eSIM и быстро между ними переключаться.

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