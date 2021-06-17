Samsung и Vivo — наиболее динамично растущие вендоры 5G-смартфонов в первом квартале

17 июня 2021 г., 16:55

Strategy Analytics насчитала 135,7 млн смартфонов (+6% «QoQ»), глобально отгруженных в начальной четверти 2021 г. Благодаря повышенному спросу в Китае, США и Западной Европе, общие поставки 5G-смартфонов выросли к предыдущему кварталу на 6%, до 136 млн аппаратов. В целом за год будет отгружено 624 млн подобных устройств, тогда как в 2020 г. их объем составил 269 млн шт.

За счет успешного продвижения моделей Galaxy S21 5G, S21 ultra 5G и S21+ 5G, Samsung оказался наиболее быстрорастущим вендором 5G-смартфонов рассматриваемого периода. При росте на 79% «QoQ» лидер отгрузил в каналы 17 млн устройств. Вторым по динамике развития в сегменте 5G оказалась Vivo. За счет интереса к сравнительно недорогим моделям iQOO U3 5G и U7 5G вендор увеличил поставки на 62% «QoQ», до 19 млн шт. В то же время, поставки 5G-моделей от Apple просели на 23%, что объясняется сравнением с периодом ажиотажного для вендора предновогоднего спроса.

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