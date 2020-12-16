AVEVA и Microsoft укрепляют сотрудничество

16 декабря 2020 г., 13:30

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AVEVA сообщила о расширении долгосрочного стратегического сотрудничества с Microsoft.

Как отмечается, совместные инициативы компаний позволят ускорить цифровые преобразования в промышленности. В частности, AVEVA поможет заказчикам извлечь максимальную пользу из интеграции портфолио AVEVA с облачными сервисами Microsoft Azure.



AVEVA сфокусирует внимание на облачных технологиях, трансформации трудовых ресурсов (Connected Worker / подключенные работники) и управлении активами. Вместе с Microsoft компания продолжит работу по трем направлениям, которые уже зарекомендовали себя среди таких заказчиков, как Total, Veolia и SCG Chemicals. Платформенная интеграция, взаимодействие с несколькими решениями и совместная стратегия выхода на рынок откроют новые пути для развития бизнеса.



За последние несколько лет цифровая трансформация изменила подход обрабатывающей и энергетической отраслей к экологичности при внедрении технологий для повышения эффективности производства. В условиях новой нормальности, когда цифровые инструменты выходят на первый план, промышленный сектор начинает использовать новые методы работы. AVEVA сотрудничает с Microsoft и поддерживает стратегию компании, которая улучшает бизнес-результаты и обеспечивает стабильное функционирование предприятий в постоянно меняющейся среде. В будущем AVEVA также готова рассматривать партнерство по вопросам экологии.



Обширное портфолио AVEVA в сочетании с технологическими решениями Microsoft позволяет заказчикам ускорять развертывание, уменьшать энергопотребление, сокращать вредные выбросы и обмениваться инновациями для совместной работы, повышая эффективность. Новые технологии и цифровые решения, такие как сервисы Azure AI и Azure Cognitive Search, способствуют разумному потреблению энергии, повышению квалификации работников и модернизации производственных процессов.



Согласно опросу AVEVA, 86% респондентов считают, что сегодня цифровая трансформация возглавляет список стратегических приоритетов в их компаниях. Однако несмотря на то, что внедрение облачных технологий - значимый элемент цифровизации, до пандемии у многих организаций не было конкретных планов по реализации облачной стратегии. AVEVA сотрудничает с Microsoft и помогает предприятиям осваивать новые технологии в облаке Azure, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика больших данных.



«Когда мировая экономика все больше зависит от цифровой инфраструктуры, соблюдение самых высоких стандартов при внедрении технологий не просто пожелание, а абсолютная необходимость. Пандемия вынудила промышленный сектор использовать инновационные цифровые платформы, которые обеспечивают маневренность, эффективное сотрудничество и, главное, безопасность сотрудников в новых условиях. Мы рады расширению партнерства с Microsoft. Вместе мы сможем помочь предприятиям преодолеть трудности в столь турбулентной обстановке», отметил Стин Ломхольт-Томсен (Steen Lomholt-Thomsen), директор по доходам компании AVEVA.



«Сегодня экономическая стабильность тесно связана с цифровыми инфраструктурами. Промышленным организациям важно реализовать масштабируемую, устойчивую и согласованную структуру для поддержки корпоративных стратегий. Такие облачные технологии, как Microsoft Azure, позволяют бизнесу проектировать, конфигурировать и настраивать нужное решение в нужный момент. Сотрудничество с AVEVA даст возможность промышленным и производственным предприятиям создавать инновационные решения для наших заказчиков», прокомментировала соглашение Деб Капп (Deb Cupp), корпоративный вице-президент Microsoft по международным связям с производственными и коммерческими предприятиями.

Aveva - британская компания, базирующаяся в Кембридже, разрабатывает комплексные решения для проектирования, инжиниринга и управления проектами в нефтегазовой, энергетической, химической и судостроительной промышленности. Она была основана как CADcentre в 1967 году на базе Кэмбриджского университета. 1 марта 2018 года было объявлено о том, 60% акций Aveva приобретает Schneider Electric.

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