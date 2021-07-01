Функции представительства ASUS в нашей стране получает ООО «АСУС Украина»

1 июля 2021 г., 15:35

Международная компания ASUS сообщила, что с 1 июля 2021 г. ее деятельность в Украине будет проводиться через новое юридическое лицо — ООО «АСУС Украина» (ASUS Ukraine LLC). Тогда как представительство компании «АСУС Глобал ПТЭ. Лтд.» (ASUS Global Pte. Ltd) в Украине будет ликвидировано.

Отмечается, что ООО «АСУС Украина» (ASUS Ukraine LLC) продолжит работу в обычном режиме, выполняя все свои обязательства и придерживаясь договоренностей с партнерами и клиентами.

Михаил Лукашевич, директор ООО «АСУС Украина», заявил: «ASUS традиционно рассматривает рынок Украины как один из важнейших в регионе, и создание новой компании в Украине, которая будет предоставлять новые возможности для работы, это подтверждает. Благодаря неизменному качеству и инновационности продукция ASUS, в частности ноутбуки, смартфоны, компьютерные компоненты и периферия, пользуется высокой популярностью у украинских пользователей. Имея многолетний успешный опыт работы в Украине, ASUS с оптимизмом смотрит в будущее».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!