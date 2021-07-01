 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1271)

20.06 - 27.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Функции представительства ASUS в нашей стране получает ООО «АСУС Украина»

1 июля 2021 г., 15:35
Функции представительства ASUS в нашей стране получает ООО «АСУС Украина»

Международная компания ASUS сообщила, что с 1 июля 2021 г. ее деятельность в Украине будет проводиться через новое юридическое лицо — ООО «АСУС Украина» (ASUS Ukraine LLC). Тогда как представительство компании «АСУС Глобал ПТЭ. Лтд.» (ASUS Global Pte. Ltd) в Украине будет ликвидировано.

Отмечается, что ООО «АСУС Украина» (ASUS Ukraine LLC) продолжит работу в обычном режиме, выполняя все свои обязательства и придерживаясь договоренностей с партнерами и клиентами.

Михаил Лукашевич, директор ООО «АСУС Украина», заявил: «ASUS традиционно рассматривает рынок Украины как один из важнейших в регионе, и создание новой компании в Украине, которая будет предоставлять новые возможности для работы, это подтверждает. Благодаря неизменному качеству и инновационности продукция ASUS, в частности ноутбуки, смартфоны, компьютерные компоненты и периферия, пользуется высокой популярностью у украинских пользователей. Имея многолетний успешный опыт работы в Украине, ASUS с оптимизмом смотрит в будущее».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  