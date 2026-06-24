Check Point інтегрує передові кібертехнології OpenAI у свої продукти

24 июня 2026 г., 13:35

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про розширення стратегічного партнерства з OpenAI.

Як повідомляється, у межах преміальної програми OpenAI Daybreak Cyber Partner Program, Check Point увійшла до обмеженого кола обраних світових вендорів, які отримали офіційний дозвіл та прямий доступ до інтеграції передових захисних моделей штучного інтелекту безпосередньо у свої комерційні продукти, щоденні клієнтські робочі процеси та керовані сервіси.

Цей крок знаменує принциповий зсув у стратегії безпеки: якщо раніше нейромережі використовувалися розробниками Check Point переважно для внутрішнього аналізу загроз, то тепер моделі OpenAI будуть вбудовані безпосередньо в захисні екрани та системи виявлення атак на боці кінцевих корпоративних клієнтів. Підкреслюється, щj інтеграція здійснюється з дотриманням найсуворіших стандартів корпоративного контролю безпеки, алгоритмів запобігання зловживанням (abuse-prevention) та обмеження контексту виведення даних (scoped outputs). Головна мета ініціативи - радикально прискорити виявлення новітніх кіберзагроз, автоматизувати усунення наслідків інцидентів та оптимізувати роботу корпоративних центрів моніторингу безпеки (SOC).

Як зазначив директор зі стратегії Check Point Software Рої Каро (Roi Karo), сучасний ландшафт загроз повністю формується під впливом штучного інтелекту - зловмисники дедалі частіше використовують алгоритми для прискорення атак, створення високоточного фішингу та автоматизованого пошуку вразливостей у промислових масштабах. У цих умовах якість захисних моделей стає стратегічною змінною, а не просто технічною деталлю. Спільне впровадження інструментів відбуватиметься поетапно та контрольовано: функціонал розширюватиметься лише після того, як вбудовані механізми захисту від misuse-сценаріїв доведуть свою стовідсоткову надійність в умовах реальних корпоративних інфраструктур.

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