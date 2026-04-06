ISC2 оновлює вимоги до іспитів - AI інтегрують у 50 доменів кібербезпеки

6 апреля 2026 г., 13:35

Міжнародна неприбуткова організація з сертифікації фахівців у сфері інформаційної безпеки ISC2 представила нові стратегічні настанови під назвою Exam Guidance for Artificial Intelligence. Цей документ детально описує інтеграцію концепцій AI у понад 50 ключових доменів іспитів усього портфоліо сертифікацій організації. Нова ініціатива спрямована на те, щоб фахівці з кібербезпеки володіли актуальними знаннями для захисту систем у нову технологічну епоху, як повідомляє офіційне джерело ISC2.



Настанови охоплюють усі провідні сертифікації, включаючи CISSP, CCSP, SSCP, а також початковий рівень Certified in Cybersecurity (CC). Документ визначає конкретні сфери, де AI перетинається з традиційними методами захисту, включаючи управління ризиками, безпеку розробки програмного забезпечення та мережеву інфраструктуру. Це дозволить кандидатам краще підготуватися до запитань, пов'язаних з машинним навчанням, великими мовними моделями та автономними системами, які дедалі частіше з'являються в екзаменаційних білетах.



Оновлення програми не передбачає повної заміни існуючих доменів, а радше розширює їх за рахунок включення нових векторів атак та методів захисту. Наприклад, у межах сертифікації CISSP особлива увага приділяється етичним аспектам використання AI та безпеці великих наборів даних. У хмарній сертифікації CCSP тепер розглядаються специфічні ризики, пов'язані з інтеграцією сторонніх AI-сервісів через моделі SaaS або PaaS, що вимагає нових підходів до комплаєнсу та безпеки даних.



Запровадження цих настанов є відповіддю на стрімку зміну ландшафту загроз, де автоматизація стає ключовим інструментом зловмисників. Фахівці мають розуміти, як захищати пайплайни даних від маніпуляцій та як використовувати AI для посилення власного моніторингу. ISC2 наголошує, що розуміння принципів роботи штучного інтелекту стає невід'ємною частиною професійного стандарту для будь-якого сучасного аналітика чи керівника відділу безпеки.



Рішення ISC2 офіційно закріпити знання про AI в усіх своїх іспитах означає остаточне визнання цієї технології базовим елементом кібербезпеки. Раніше AI розглядалася як нішева або додаткова тема, проте тепер вона стає обов'язковою частиною «золотого стандарту» сертифікації фахівців. Це створює серйозний тиск на ринок праці, оскільки чинним власникам сертифікатів доведеться оновлювати свої знання через програми безперервного навчання, щоб відповідати новим вимогам індустрії.



Стратегічно цей крок ISC2 допомагає синхронізувати освітні стандарти з реальними потребами бізнесу, де впровадження AI-агентів часто випереджає заходи безпеки. Включення концепцій AI у 50 доменів іспитів дозволить сформувати нове покоління фахівців, здатних оцінювати ризики нейромереж на кожному етапі життєвого циклу інформаційних систем. Це також підвищує довіру до самих сертифікацій, підтверджуючи їхню здатність адаптуватися до найшвидших технологічних змін в історії галузі.

