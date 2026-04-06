TrendForce: ціни на DRAM та NAND Flash знову злетять у другому кварталі

6 апреля 2026 г., 11:45

За даними аналітичного агентства TrendForce, у другому кварталі 2026 року очікується різке зростання контрактних цін на пам'ять. Згідно з прогнозами, ціни на DRAM зростуть на 58–63%, а на NAND Flash - на рекордні 70–75% порівняно з попереднім кварталом. Головним чинником такого стрибка є безпрецедентний попит на AI-сервери, що змушує виробників перерозподіляти потужності на користь HBM та серверних рішень, залишаючи інші сегменти ринку в стані гострого дефіциту. Постачальники активно впроваджують стратегію catch-up pricing, щоб вирівняти цінові розриви між різними категоріями продукції.



Виробники DRAM активно переводять лінії з випуску стандартної пам'яті для ПК на випуск високопродуктивних модулів для дата-центрів. Це призводить до того, що OEM-виробники комп'ютерів стикаються з обмеженими обсягами поставок і змушені купувати компоненти за значно вищими цінами. У сегменті серверної пам'яті основним об'єктом закупівель стали модулі RDIMM великої ємності. Північноамериканські хмарні провайдери прискорюють розгортання інфраструктур для AI-інференсу, підписуючи довгострокові угоди, щоб гарантувати собі стабільні поставки в умовах обмеженої пропозиції.



Ситуація на ринку NAND Flash залишається напруженою через масове впровадження генеративного AI. Попит на корпоративні SSD для центрів обробки даних зростає швидше, ніж виробники встигають нарощувати обсяги виробництва. Аналітики зазначають, що значне розширення потужностей відбудеться не раніше кінця 2027 або навіть 2028 року, тому весь 2026 рік пройде під знаком дефіциту. Виробники смартфонів та ПК уже змушені розглядати варіанти зменшення обсягів пам'яті у своїх нових продуктах, щоб стримати зростання собівартості гаджетів.



Навіть у специфічних нішах, таких як графічна пам'ять GDDR, спостерігається нестача через пріоритетність виробництва більш прибуткових чіпів для AI-обчислень. Споживчий сегмент DRAM також страждає від поступового виходу великих гравців з ринку недорогої пам'яті. Це створює дисбаланс, де попит на eMMC та UFS для флагманських смартфонів з новими функціями AI залишається стабільно високим, а пропозиція обмежена спільними технологічними процесами з корпоративними накопичувачами. Модульні виробники стикаються з подвійним викликом: зростанням витрат та зниженням попиту в роздрібному секторі через занадто високі кінцеві ціни.



Різке подорожчання пам'яті у 2026 році свідчить про остаточну зміну пріоритетів напівпровідникової індустрії. Виробники більше не орієнтуються на масовий споживчий ринок електроніки, віддаючи перевагу високомаржинальним замовленням від розробників AI-систем. Це створює прецедент, де вартість володіння технологіями для звичайних користувачів буде неминуче зростати. Виробники персональних пристроїв опиняться у пастці: вони будуть змушені або суттєво піднімати ціни на ноутбуки та смартфони, або йти на технічні компроміси, жертвуючи продуктивністю заради збереження конкурентної вартості.



Стратегія хмарних гігантів щодо підписання довгострокових угод LTA фактично монополізує доступ до передових чіпів на роки вперед. Для дрібних та середніх компаній це означає підвищені ризики зупинки виробництва або неможливість вчасного оновлення серверної інфраструктури. Враховуючи прогнозований дефіцит аж до кінця 2027 року, ми спостерігаємо формування закритого клубу власників обчислювальних ресурсів, де доступ до найсучасніших AI-можливостей прямо залежатиме від капіталізації компанії та її здатності конкурувати за дефіцитні напівпровідникові потужності.

