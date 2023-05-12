ASUS ExpertBook L2 – портативність та можливість модернізації

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Традиційно ноутбуки для бізнесу оптимізуються таким чином, щоб забезпечити максимальний захист даних, але не надто ускладнювати виконання повсякденних завдань. Але, крім цього, конструкторам ASUS вдалося створити досить портативний пристрій з можливістю модернізації.

Що важливо у ноутбуках для бізнесу?

Виробник пропонує для бізнес-користувачів лінійку портативних комп'ютерів ExpertBook, яку нещодавно поповнила модель ExpertBook L2. Її вирізняє стриманий дизайн. Кришка та панель навколо клавіатури виконані з алюмінію кольору Star Black із матовим покриттям, на якому не залишається відбитків.

Модель ExpertBook L2502C доступна за ціною 28799 грн

У цій серії є ноутбуки з традиційним дизайном та трансформери з поворотом екрана на 360 градусів. Доступні пристрої з діагоналлю 14 та 15,6 дюйма. До нас на тестування потрапила модель ExpertBook L2502C із 15,6-дюймовим дисплеєм.

Одне з ключових питань при виборі лептопа – його маса та габарити. У цьому плані досліджуваний ноутбук належить до тонких і легких у своєму формфакторі: при масі 1,75 кг, його товщина становить 19,9 мм.

Встановлений у моделі 15,6-дюймовий дисплей забезпечує роздільну здатність Full HD і має співвідношення сторін 16:9. А завдяки максимальній яскравості 250 кд/м², широким кутам огляду та поверхні з покриттям антивідблиску працювати з ним зручно як в офісі, так і в дорозі. А для зручності взаємодії у невеликій групі екран можна розгортати на 180 градусів, що дозволить обійтися без проєктора. Якість кольору дисплея цілком достатньо для поширених бізнес-задач: він характеризується колірним охопленням 45% в системі NTSC.

Над екраном розташована вебкамера 720p HD, доповнена шторкою, що засувається, для запобіганню випадкового включення трансляції відео. У камері реалізовано технологію придушення шумів для відеопотоку. А для покращення якості звуку під час відеоконференцій використовується фірмова технологія двонапрямного шумопридушення із застосуванням технології штучного інтелекту: як для аудіо, що надходить від сторони, що викликає, так і від викликаної.

На правому боці знаходяться порт RJ45, кнопка вмикання зі сканером відбитків, слот для смарткарт, клавіша регулювання гучності та USB 3.2 Gen 1 Type-A

Велике значення при виборі ноутбука надається його здатності справлятися з тими завданнями, що стоять перед користувачем. У випадку платформи для бізнесу – це, принаймні, різноманітні офісні програми. Серія ExpertBook L2 будується на базі процесорів AMD Ryzen і в максимальній конфігурації може бути оснащена чіпом Ryzen 7. У даній моделі L2502C встановлений процесор Ryzen 5 5625U з інтегрованою графікою Radeon і тактовою частотою 2,3 ГГц.

На лівому боці розташовано два порти USB-C, HDMI, USB 2.0 Type-A та аудио 3,5 мм

Особливо варто звернути увагу на здатність нарощувати конфігурацію цього пристрою. Якщо за умовчанням він йде з 8 ГБ оперативної пам'яті DDR-4, завдяки наявності двох слотів для модулів SO-DIMM максимально можна встановити 64 ГБ. Крім того, на додаток до стандартної комплектації NVMe SSD з інтерфейсом PCIe 3.0 і максимальною місткістю 2 ТБ можна додати 2,5-дюймовий жорсткий диск до 2 ТБ. Причому надаються всі необхідні для встановлення компоненти.

Комунікаційні можливості моделі включають бездротовий адаптер Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.0. А на бічних торцях розміщені порти RJ45 Gigabit Ethernet, HDMI 1.4, аудіо 3,5 мм та два USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою енергопостачання, один з яких дозволяє також виводити відео. Є також один порт USB 2.0 Type-A і USB 3.2 Gen 1 Type-A. Таким чином, до ноутбука без проблем підключається різноманітна периферія, включаючи кілька зовнішніх моніторів.

Оскільки ми вивчаємо бізнес-ноутбук, то особливу увагу звернули на додаткові засоби захисту інформації, що є в ньому. Так, крім сканера відбитків, вмонтованого в кнопку включення, у моделі є і слот для смарткарт. А вбудований чіп TPM дозволяє надійно зберігати дані для автентифікації.

Для ноутбука, орієнтованого на ділові програми, важливим компонентом є клавіатура. У ExpertBook L2 встановлено повнорозмірну клавіатуру з комфортним ходом клавіш 1,5 мм. Самі кнопки мають ергономічний згин на 0,15 мм і при необхідності підсвічуються. Причому за допомогою LED-підсвітки додатково виділено перші чотири кнопки цифрового ряду. Це пов'язано з тим, що на клавіатурне поєднання з ними та кнопкою Fn можна налаштувати виклик необхідних користувачеві дій або програм. Таке налаштування виконується через функцію ExpertWidget.

Мініджойстик ASUS SensePoint розташований по центру клавіатури, тому кнопки тачпада, які відповідають за лівий та правий клац, перенесені вгору

Досить незвично було зустріти у цьому ноутбуці мініджойстик ASUS SensePoint, розташований по центру клавіатури. Для зручності управління з його допомогою зазнав конструктивних змін тачпад: зазвичай розташовані в його нижній частині кнопки, які відповідають за лівий та правий клац, перенесені вгору, ближче до SensePoint. Сам тачпад досить великий і легко відгукується на дії користувача.

Варто наголосити на підтримці в ноутбуці підвищеного захисту апаратної платформи. Так клавіатура стійка до проливання рідини. А сам пристрій сертифікований відповідно до вимог військового стандарту MIL-STD-810H: він пройшов випробування на вплив вібрацій, різкого перепаду температури; може працювати як за знижених, і при підвищених температурах; витримує підйом на висоту і не боїться попадання пилу та піску.

Програмна платформа цього ноутбука включає операційну систему Windows 11 Pro, а ASUS Control Center, централізований пакет ІТ-управління, підвищує продуктивність ІТ-адміністратора завдяки всебічному віддаленому контролю за допомогою дуже зручного інтерфейсу користувача. А пакет ASUS Business Manager охоплює вирішення завдань обслуговування апаратної платформи, ПЗ та прошивок: резервне копіювання та відновлення, автоматичне оновлення, контроль стану, створення зашифрованого розділу, блокування USB тощо.

Тестування

Після знайомства із можливостями платформи перейдемо до результатів її тестування. Оскільки ноутбук оптимізований для ділової сфери, ми досліджували його продуктивність саме за умов такої активності користувача за допомогою наборів тестів PCMark 10.

Здається, що найцікавішим серед них виявився тест тривалості автономної роботи з використанням вбудованої літій-іонної батареї потужністю 48 Вт·год. При відключених бездротових інтерфейсах та зменшенні яскравості за рівнем 30%, що ще дозволяє комфортно працювати з діловими додатками, час становив 11 годин 34 хвилини. Причому індекс продуктивності, зафіксований під час цього дослідження, оцінювався у 5517 балів. Враховуючи той факт, що ми маємо справу з досить потужною апаратною платформою, така автономність заслуговує лише на похвалу.

Що ж до аналізу продуктивності даного ноутбука під навантаженнями різного характеру, то варто зазначити, що в рамках тестування Modern Office в PCMark 10, у випробуваннях розділу Essentials, куди входять відеоконференції та веб-браузінг, було отримано індекс 9661. У розділі Productivity, що об'єднує завдання роботи з електронними таблицями та текстовим редактором, досягнуто індексу 8725. А з Digital Content Creation, що охоплює роботу з графічними та відеоредакторами, отримано індекс 5056, що пояснюється використанням інтегрованої графіки.

Дисплей ноутбука можна розкрити на 180 градусів

Ми також досліджували продуктивність вбудованого NVMe SSD PCIe Gen3 Micron 2280 на 512 ГБ, з яких доступно 475 ГБ. З'ясувалося, що цей накопичувач забезпечує швидкість передачі 217,08 МБ/с за середнього часу доступу 127 мкс.

Підсумовуємо

Наше дослідження показало, що портативний комп'ютер для бізнесу ASUS ExpertBook L2 забезпечує досить високу продуктивність при тривалій роботі від батареї. Платформа оптимізована для функціювання в діловому оточенні, включаючи вбудований порт RJ45 Gigabit Ethernet з індикатором активності. І що найцікавіше, за компактності конструкції, цей ноутбук дозволяє модернізацію з нарощуванням обсягу оперативної пам'яті та вбудованої системи зберігання. Втім, варто мати на увазі, що ці операції повинні виконуватися сертифікованими сервісними організаціями, щоб не втратити гарантію.

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