Армія США планує новий контракт на $1 млрд для перенесення систем в хмару

18 октября 2022 г., 14:35

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Як повідомляє Federal News Network, армія США планує ще один великий поштовх до міграції своїх існуючих систем в хмару протягом наступного фінансового року.



Очікується, що майбутній контракт під назвою "Модернізація та міграція корпоративних додатків" (Enterprise Application Modernization and Migration, EAMM) коштуватиме близько 1 мільярда доларів, і армія сподівається укласти його до кінця червня 2023 року, повідомив д-р Радж Айєр (Raj Iyer), CIO, US Army.



Айєр сказав, що намір армії з EAMM полягає в тому, щоб створити "просту кнопку", яку команди можуть використовувати для міграції своїх систем в хмару. «Зараз немає жодного контракту, який вони могли б укласти, тому вони роблять багато покупок в різних контрактних центрах, щоб знайти потрібну систему, і це займає дев'ять місяців, перш ніж вони фактично укладуть контракт», - сказав він. «І якщо вам доводиться чекати дев'ять місяців, ви, швидше за все, вже в новому фінансовому році, і у вас більше немає грошей».



В рамках EAMM армія вважає, що вона може значно скоротити час укладання контракту, видаючи технічні завдання для усіх служб, які можуть знадобитися для міграції системи в хмару, всього за чотири тижні. Армія США планує виконувати контракт через Агентство з управління хмарними технологіями (Enterprise Cloud Management Agency), що спростить не лише процес укладання контракту, але й допоможе інформувати командування про їхні технічні можливості для успішної міграції.



В останній ітерації нового плану також наголошується на необхідності створення безперебійного хмарного середовища, яке охоплює комерційних хмарних провайдерів, приватні хмари армії і гібридні моделі, які охоплюють обидва світи. Він також передбачає подальше скорочення армійських корпоративних центрів обробки даних, зменшивши їх загальну кількість до п'яти. Попередній план передбачав шість.



Заплановане скорочення державних об'єктів є частиною того, що стоїть за відновленням уваги до міграції в хмару. Радж Айєр наголосив, що армія досягла значного прогресу в 2022 році, коли вона мігрувала близько 100 систем. Але це все одно залишає приблизно 3500 систем, які працюють в армійських центрах обробки даних.



Айєр сказав також, що знайти нові місця для усіх цих систем і додатків просто неможливо або економічно недоцільно, тому деякі з них доведеться ліквідувати. Минулого року армія зробила саме так з 66 окремими системами, в тому числі з двома великими системами планування ресурсів підприємства. У 2023 році служба планує вивести з експлуатації ще 103. Остаточні рішення про те, що залишити, а що ліквідувати, приймає Армійська бізнес-рада (Army Business Council).



За словами Айєра, рішення ґрунтуються здебільшого на тому, як рада оцінює бізнес-цінність і технічну зрілість конкретної системи. Застарілі системи, які вважаються такими, що не надають важливих функціональних можливостей великій кількості армійських користувачів, а також сильно застарілими, є першочерговими об'єктами для скасування.



Окремо, але також в дусі надання більшої кількості ІТ-послуг на рівні підприємства, в останні дні 2022 фінансового року армія уклала контракт вартістю майже 1 мільярд доларів на централізацію своєї служби підтримки і функцій управління ІТ-послугами.



За цим 10-річним контрактом на створення порталу управління корпоративними послугами буде використана платформа ServiceNow для консолідації усіх служб технічної підтримки армії до 2025 року.



«Ми розглядатимемо можливість об'єднання сотень і сотень довідкових служб в єдину корпоративну структуру - єдиний каталог послуг - і армія буде обслуговуватися за єдиним набором показників і стандартизованих процесів», - підкреслив пан Айєр. «Це те, як робить індустрія, якщо ви подивитеся на будь-яку з великих компаній, які є глобальними за своєю природою і підтримують сотні тисяч користувачів. Ось як вони це роблять, і армія ніколи не могла цього зробити, але 2023-й фінансовий рік - це час, коли ми збираємось розпочати операціоналізацію. Це буде багаторічна робота, у нас вже є структура, управління і контракт для впровадження цієї системи для 1,2 мільйона користувачів по всьому світу».

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