Elcore сообщает об изменениях в лицензионной политике Veeam 

15 января 2021 г., 16:25

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Компания Elcore, официальный дистрибьютор Veeam Software, уведомляет о вступлении в силу с нового года некоторых изменений в лицензионной политике вендора. Так Veeam прекращает продажу лицензий по количеству сокетов для редакций Standard и Enterprise, а также поддержки уровня Basic для решений Veeam Backup & Replication и Veeam Availability Suite всем новым и не использующим лицензии по количеству сокетов заказчикам. Парт-номера, которые больше не будут использоваться, и другие изменения, в том числе новые описания, правила и регламенты по продажам лицензий по количеству сокетов, указаны в прайс-листах.

Как отмечается, указанные изменения не распространяются на существующих заказчиков, которые приобрели лицензии по количеству сокетов для продуктов Veeam. Такие клиенты по-прежнему могут приобрести дополнительные лицензии по количеству сокетов любой редакции (Standard, Enterprise или Enterprise Plus) с любым уровнем поддержки. Изменения не затронут также лицензии по количеству сокетов для Veeam Backup Essentials и Management Pack. Изменения вступят в силу для всех прайс-листов Veeam при продаже, как через дистрибьюторов, так и через альянс-партнеров.

Если существующие заказчики хотят перейти с лицензии по количеству сокетов на лицензию VUL, необходимо связаться с менеджером Veeam по работе с партнерами.

Кроме того, теперь Veeam предлагает нативное резервное копирование облачных данных на основе решений купленной в прошлом году компании Kasten. Текущие предложения Kasten включены в новые прайс-листы.

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