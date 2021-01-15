 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 1 (1248)

03.01 - 10.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Elcore сообщает об изменениях в лицензионной политике Veeam 

15 января 2021 г., 16:25
+11
голос

Elcore сообщает об изменениях в лицензионной политике Veeam

Компания Elcore, официальный дистрибьютор Veeam Software, уведомляет о вступлении в силу с нового года некоторых изменений в лицензионной политике вендора. Так Veeam прекращает продажу лицензий по количеству сокетов для редакций Standard и Enterprise, а также поддержки уровня Basic для решений Veeam Backup & Replication и Veeam Availability Suite всем новым и не использующим лицензии по количеству сокетов заказчикам. Парт-номера, которые больше не будут использоваться, и другие изменения, в том числе новые описания, правила и регламенты по продажам лицензий по количеству сокетов, указаны в прайс-листах.

Как отмечается, указанные изменения не распространяются на существующих заказчиков, которые приобрели лицензии по количеству сокетов для продуктов Veeam. Такие клиенты по-прежнему могут приобрести дополнительные лицензии по количеству сокетов любой редакции (Standard, Enterprise или Enterprise Plus) с любым уровнем поддержки. Изменения не затронут также лицензии по количеству сокетов для Veeam Backup Essentials и Management Pack. Изменения вступят в силу для всех прайс-листов Veeam при продаже, как через дистрибьюторов, так и через альянс-партнеров.

Если существующие заказчики хотят перейти с лицензии по количеству сокетов на лицензию VUL, необходимо связаться с менеджером Veeam по работе с партнерами.

Кроме того, теперь Veeam предлагает нативное резервное копирование облачных данных на основе решений купленной в прошлом году компании Kasten. Текущие предложения Kasten включены в новые прайс-листы.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  