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В 2020 г. мировой рынок освоит свыше полумиллиарда 5G-смартфонов

30 декабря 2019 г., 17:45

Аналитики из MIC (Market Intelligence & Consulting Institute) сообщают, что в настоящее время свыше пятидесяти телеком-операторов из двадцати семи стран приступили к построению собственных сетей пятого поколения.

На фоне стремительного развития инфраструктуры уже по итогам 2020 г. на мировой рынок будет поставлено не менее 260 млн смартфонов с поддержкой 5G. В 2021 г. на фоне массового перехода с 4G-моделей количество отгруженных устройств возрастет до 540 млн шт., что составит свыше трети от общих поставок смартфонов. В конце прогнозного периода – в 2024 г. – из 1,3 млрд глобально отгруженных смартфонов не менее 81% будут поддерживать стандарт 5G.

С учетом ноябрьского старта коммерческой эксплуатации сети 5G в Китае количество пользователей 5G в этой стране превысило аналогичный показатель в Корее, где запуск первой сети пятого поколения произошел в апреле. Процесс коммерциализации услуг 5G в Поднебесной был значительно ускорен вследствие необходимости повышения внутреннего спроса на технологии и устройства с целью сглаживания негативного влияния торговых противоречий между Китаем и США.


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