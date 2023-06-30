30 июня 2023 г., 17:25

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У рамках конференції для розробників Apple представила новий пристрій у лінійці своїх продуктів – гарнітуру (шолом?) доповненої реальності Apple Vision Pro. Вибір такого місця для анонсу не випадковий, і я далі розповім чому. У найкращих традиціях інтернету я мав у перший же день опублікувати тригодинне відео на YouTube з назвою «повний та детальний анбоксинг та розбір гарнітури». Але я не такий. Я взяв паузу щоб подумати та зрозуміти для себе краще, що це за пристрій та які у нього перспективи.

Завдяки паузі я прочитав, здається, майже всі огляди журналістів, яким пощастило бути на презентації та отримати пристрій на півгодинне демо (наприклад, один, два, три). Дуже рекомендую і вам почитати, якщо досі не читали. Тому що на найближчі пів року це найближче до реального використання пристрою.

Якщо резюмувати враження з цих оглядів у кілька слів, то вийде приблизно «кращий пристрій, найкраще демо». Говорити про якесь реальне використання зараз, зрозуміло, немає сенсу. Оскільки саме демо було 30-хвилинним обмеженим сценарієм Apple без будь-яких відхилень. Сама Apple називає пристрій Vision Pro «просторовим комп'ютером». З одного боку, намагаючись точніше відобразити суть самого пристрою, а з іншого – уникнути порівнянь з тими гарнітурами доповненої та віртуальної реальності, які вже є на ринку. Хейтери радісно генерували у перші дні після презентації гігабайти мемів, порівнюючи Apple Vision Pro із пристроями Microsoft, Meta та інших. Можливо, вони просто забули, що для iPod, iPhone, Apple Watch всі ці порівняння були багаторазово. Але чомусь зникають конкуренти, а Apple продовжує випускати свої пристрої мільйонними тиражами, задовольняючи користувачів. Як би банально це не звучало, але Apple справді грає у своїй лізі, мало оглядаючись на те, що є на ринку. Чомусь багато хто з цих реакцій критиків Apple нагадають реакцію Стіва Баллмера на анонс iPhone. Не те щоб я намагаюся порівняти перспективи Apple Vision Pro з iPhone. Просто хочу зазначити, що з прогнозами щодо продуктів Apple треба бути обережними.

Я й сам обережний. Тому що в мені борються скептик і людина, яка давно стежить за Apple. Так, я скептик щодо пристроїв на обличчі чи голові, бо вважаю їх дивними та обмежувальними. Порівнювати «головний комп'ютер» з Apple Watch не зовсім правильно – у людства є понад сто років досвіду з годинником на зап'ясті, і годинник за цей час ставав дедалі складнішим. Нічого дивного в тому, що зрештою вони перетворилися на комп'ютер на зап'ясті – це схоже на природну еволюцію пристрою. Ми знаємо, що Джоні Айв намагався зробити з Apple Watch модний та дорогий аксесуар. Але підхід Apple до поступового вдосконалення пристрою спрацював і тут – для десятків (або вже сотень? не знаю) мільйонів користувачів це сьогодні незамінний пристрій.

Комп'ютер на обличчі, хоч і фігурував у фантастичних оповіданнях, і присутній на ринку зараз у вигляді не дуже популярного гаджета серед вузької аудиторії, не є настільки природним об'єктом у повсякденному житті людей. Найближче, що ми маємо – це окуляри. Але більшість гарнітур тієї чи іншої реальності зовсім не схожі на звичні окуляри та відокремлюють нас від зовнішнього світу. Більшість людей в окулярах (не сонячних) змушені носити їх, і з радістю б їх позбулися. Тому для мене залишається відкритим питання, наскільки люди погодяться надягати собі на голову на тривалий час те, що не зовсім природно. З іншого боку, Apple поки що не передбачає мобільності для Vision Pro – сиди собі вдома або в офісі, і клацай пальцями, споживаючи контент не встаючи з дивана. Взагалі, тема споживання контенту на пристрої проходить червоною ниткою навіть через пресреліз Apple про вихід SDK – набору інструментів для розробників, які дозволять створювати додатки для нового пристрою:

«…Vision Pro lets users interact with digital content in their physical space…» «…an entirely new class of spatial computing apps that take full advantage of the infinite canvas in Vision Pro and seamlessly blend digital content with the physical world…» «…Apple Vision Pro has an all-new App Store where users can discover amazing apps and content.»

Питання відокремлення від зовнішнього світу, до речі, не пусте. Це те, на що я звернув увагу ще під час презентації пристрою, і ці думки не покидають мене досі. Безліч людей, які були показані у відео, використовуючи Vision Pro, виглядали напрочуд самотніми, що сиділи на самоті у своїх квартирах. Виходить, що це індивідуальний пристрій (хоча і з підтримкою профілів користувачів), і споживання контенту в цьому пристрої відбувається суто індивідуально. Я розумію, що за 3,5 тисячі доларів користувач отримує, по суті, гігантський монітор/телевізор перед собою, та ще й з усілякими 3D функціями, і безліччю іншої функціональності. Хороший OLED телевізор такого розміру коштуватиме ще дорожче. Але телевізор можна дивитися одному, удвох, утрьох і навіть великою компанією.

Я не можу собі уявити, як ми в сімействі купуємо ТРИ «просторові комп'ютери», і в суботу ввечері надягаємо їх, сидячи на дивані, щоб подивитися якийсь фільм разом. Втім, напевно, функція спільного перегляду у пристроїв буде, тобто для цього навіть не треба буде знаходитися в одній кімнаті. Знову тема самотності. І навіть трюки Apple із віртуальними очима на передній панелі не вирішать цієї проблеми, як мені здається. (До речі, якщо ми про очі в Apple Vision Pro, я хочу відразу зазначити, що сцена, де тато в «просторовому комп'ютері» знімає нехай і модне тривимірне відео дня народження дочки, була неймовірно кринжовою, і я досі дивуюся, що її пропустили у фінальну презентацію).

iPhone теж начебто є індивідуальним пристроєм, але він все-таки не відокремлює нас від зовнішнього світу – хоча і бувають моменти, коли ми забуваємося, витріщаючись в телефон. До речі, відокремлення від зовнішнього світу працює і в інший бік. Етикет поведінки з такими пристроями ще не придуманий. Але я вже зараз знаю, що я не хотів би спілкуватися зі співрозмовником, який сидить навпроти мене в подібній гарнітурі, навіть попри віртуальні очі, які малює Apple.

Питання ціни, мені здається, роздуте критиками надмірно. Судячи з тих характеристик, які розкрила компанія, пристрій справді вийшов технологічно попереду всього, що є на ринку. Тому щонайменше з точки зору витрат BOM та RnD ціна має обґрунтування. Це як із просунутими кабелями Apple, коли починають кричати «як 40 доларів за кабель!?». А потім виявляється, що там з двох сторін кабелю напхано електроніки більше, ніж у космічному модулі, який на Місяць літав.

Але це навіть не найголовніше. Apple – не маленький стартап – їй не треба турбуватися про масового споживача з першого дня. Висока цінова планка дозволяє Apple розвивати пристрій поступово, фокусуючись спочатку на топовому сегменті ринку: гіки, багаті колекціонери, 1% і т.д. Невеликі обсяги першої версії дозволять компанії зібрати зворотний зв'язок, зрозуміти краще сценарії користувача, зрозуміти, куди далі треба рухати пристрій для версій 4, 5 і далі (підозрюю, що roadmap для Apple Vision Pro 2 і 3 вже розписаний і узгоджений). А далі будуть розширення продуктової лінійки разом із новими ціновими діапазонами, і, можливо, навіть виходами в інші ніші – Apple може собі це дозволити.

Говорячи про Vision SDK, варто відзначити одну найважливішу відмінність «просторового комп'ютера» Apple від інших схожих продуктів. Якщо під час презентації я зазначив, що Apple не змогла знайти якийсь killer use case для Vision Pro і вирішила відразу розпорошуватися на все – перегляд контенту, дзвінки, робота в додатках і т.д. То зараз я схильний вважати, що це скоріше перевага пристрою, ніж його недолік. Звуження сценаріїв до ігор та віртуальних зустрічей або презентацій прирікає пристрій на вузькі нішеві ринки. А позиціювання Apple Vision Pro саме як комп'ютера, який може робити все – це той широкий невід, яким можна захопити великі маси споживачів (зрозуміло, через кілька років поліпшення пристрою і зниження його ціни). І тут на сцену виходять ті самі розробники, яким першим показали пристрій саме під час конференції WWDC.

iPhone без SDK, яке вийшло через рік, ризикував залишитися нішевим пристроєм з обмеженою функціональністю. Зараз Apple має сотні тисяч розробників, які працюють на платформах Apple, розробляючи мільйони додатків для них. Саме вони зараз, встановивши SDK, експериментують із симулятором «просторового комп'ютера», адаптуючи свої програми для Vision Pro. Саме вони можуть створити ті самі killer use cases, які можуть зробити Vision Pro чимось більшим, ніж просто пристроєм для споживання контенту. Я читаю в соціальних мережах і блогах про те, як ці розробники наввипередки зараз експериментують з перенесенням своїх додатків на нову платформу, і розумію, що я не бачив схожого захоплення ні щодо Microsoft Hololens, яка, напевно, найближча як ідейно, так і за ціною до Apple Vision Pro, ні щодо інших гарнітур різних видів реальності.

Як і до iPhone свого часу, до Vision Pro компанія йшла давно. Всі ці лідари в останніх моделях iPhone та iPad, приклади додатків з доповненою реальністю, часті коментарі Тіма Кука про доповнену реальність показують, що Apple працювала над цим просторовим комп'ютером дуже давно. Apple епохи Тіма Кука відрізняється від Apple Стіва Джобса. Але я не впевнений, що це обов'язково порівняння не на користь Тіма Кука. Повертаючись до свого скептицизму, хочу сказати, що я просто не знаю, чи людство готове до просторових комп'ютерів як до нової платформи. Я ось поки що, здається, не готовий.

Apple Vision Pro

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