У рамках конференції для розробників Apple представила новий пристрій у лінійці своїх продуктів – гарнітуру (шолом?) доповненої реальності Apple Vision Pro. Вибір такого місця для анонсу не випадковий, і я далі розповім чому. У найкращих традиціях інтернету я мав у перший же день опублікувати тригодинне відео на YouTube з назвою «повний та детальний анбоксинг та розбір гарнітури». Але я не такий. Я взяв паузу щоб подумати та зрозуміти для себе краще, що це за пристрій та які у нього перспективи.

Завдяки паузі я прочитав, здається, майже всі огляди журналістів, яким пощастило бути на презентації та отримати пристрій на півгодинне демо (наприклад, один, два, три). Дуже рекомендую і вам почитати, якщо досі не читали. Тому що на найближчі пів року це найближче до реального використання пристрою.

Якщо резюмувати враження з цих оглядів у кілька слів, то вийде приблизно «кращий пристрій, найкраще демо». Говорити про якесь реальне використання зараз, зрозуміло, немає сенсу. Оскільки саме демо було 30-хвилинним обмеженим сценарієм Apple без будь-яких відхилень. Сама Apple називає пристрій Vision Pro «просторовим комп'ютером». З одного боку, намагаючись точніше відобразити суть самого пристрою, а з іншого – уникнути порівнянь з тими гарнітурами доповненої та віртуальної реальності, які вже є на ринку. Хейтери радісно генерували у перші дні після презентації гігабайти мемів, порівнюючи Apple Vision Pro із пристроями Microsoft, Meta та інших. Можливо, вони просто забули, що для iPod, iPhone, Apple Watch всі ці порівняння були багаторазово. Але чомусь зникають конкуренти, а Apple продовжує випускати свої пристрої мільйонними тиражами, задовольняючи користувачів. Як би банально це не звучало, але Apple справді грає у своїй лізі, мало оглядаючись на те, що є на ринку. Чомусь багато хто з цих реакцій критиків Apple нагадають реакцію Стіва Баллмера на анонс iPhone. Не те щоб я намагаюся порівняти перспективи Apple Vision Pro з iPhone. Просто хочу зазначити, що з прогнозами щодо продуктів Apple треба бути обережними.

Я й сам обережний. Тому що в мені борються скептик і людина, яка давно стежить за Apple. Так, я скептик щодо пристроїв на обличчі чи голові, бо вважаю їх дивними та обмежувальними. Порівнювати «головний комп'ютер» з Apple Watch не зовсім правильно – у людства є понад сто років досвіду з годинником на зап'ясті, і годинник за цей час ставав дедалі складнішим. Нічого дивного в тому, що зрештою вони перетворилися на комп'ютер на зап'ясті – це схоже на природну еволюцію пристрою. Ми знаємо, що Джоні Айв намагався зробити з Apple Watch модний та дорогий аксесуар. Але підхід Apple до поступового вдосконалення пристрою спрацював і тут – для десятків (або вже сотень? не знаю) мільйонів користувачів це сьогодні незамінний пристрій.

Комп'ютер на обличчі, хоч і фігурував у фантастичних оповіданнях, і присутній на ринку зараз у вигляді не дуже популярного гаджета серед вузької аудиторії, не є настільки природним об'єктом у повсякденному житті людей. Найближче, що ми маємо – це окуляри. Але більшість гарнітур тієї чи іншої реальності зовсім не схожі на звичні окуляри та відокремлюють нас від зовнішнього світу. Більшість людей в окулярах (не сонячних) змушені носити їх, і з радістю б їх позбулися. Тому для мене залишається відкритим питання, наскільки люди погодяться надягати собі на голову на тривалий час те, що не зовсім природно. З іншого боку, Apple поки що не передбачає мобільності для Vision Pro – сиди собі вдома або в офісі, і клацай пальцями, споживаючи контент не встаючи з дивана. Взагалі, тема споживання контенту на пристрої проходить червоною ниткою навіть через пресреліз Apple про вихід SDK – набору інструментів для розробників, які дозволять створювати додатки для нового пристрою:

«…Vision Pro lets users interact with digital content in their physical space…»

«…an entirely new class of spatial computing apps that take full advantage of the infinite canvas in Vision Pro and seamlessly blend digital content with the physical world…»

«…Apple Vision Pro has an all-new App Store where users can discover amazing apps and content.»