Виторг Microsoft за квартал зріс на 11% до 50,1 млрд дол., але прибуток впав на 14% до 17,6 млрд дол.

27 октября 2022 г., 10:35

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Акції компанії Microsoft впали на 8% на початку середи, через день після того, як компанія опублікувала свої фінансові результати за перший квартал, який завершився 30 вересня. Компанія перевершила очікування по верхній і нижній лініях, але на акції тиснули слабкі рекомендації і доходи від хмарних технологій, які не виправдали очікувань.



Виторг склав 50,1 млрд дол., що на 11% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток впав на 14% до 17,6 млрд дол.



Глобальне зниження попиту на ПК позначилося на продажах OEM-ліцензій Windows - вони знизилися на 15%.



Підрозділ More Personal Computing, куди входять Windows, Xbox, Surface і пошуковик Bing, в минулому кварталі трохи знизив виручку до 13,33 млрд дол., але перевершив очікування аналітиків.



Ігровий підрозділ Microsoft показав «незначне зростання» за рік до 3,6 млрд дол.



Напрямок Productivity and Business Processes, до якого належать підписки Microsoft 365, LinkedIn і Dynamics, забезпечили зростання виручки на 9 % до 16,47 млрд дол.



Згідно із заявою компанії, бізнес-сегмент Microsoft Intelligent Cloud, який включає загальнодоступну хмару Azure, а також Windows Server, SQL Server, Nuance і Enterprise Services, приніс 20,33 мільярда доларів квартального доходу. Це на 20% більше ніж рік тому, але трохи менше, ніж консенсус-прогноз аналітиків, опитаних StreetAccount - 20,36 млрд дол.



У минулому кварталі виручка групи Microsoft Cloud, куди входить Azure, підписки Microsoft 365, LinkedIn та Dynamics 365, уперше сформувала понад 50% сукупної виручки Microsoft.



Microsoft оголосила також ряд нових даних - наприклад про GitHub, який було придбано за 7,5 мільярда доларів у 2018 році. Щорічний дохід одного з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення тепер становить 1 мільярд доларів, в порівнянні з 200-300 мільйонами на момент придбання. Компанія також оголосила, що зараз сервіс має понад 90 мільйонів активних користувачів на платформі, в порівнянні з 28 мільйонами на момент закриття угоди і 73 мільйонами в листопаді минулого року.



Аналітики Barclays заявили, що квартальний прогноз Microsoft став "негативним сюрпризом" для інвесторів, і що макроекономічні проблеми уповільнюють міграцію в хмару.



Microsoft очікує, що виручка за другий фінансовий квартал складе від 52,35 млрд дол. до 53,35 млрд дол., що означає зростання на 2% в середині діапазону. Аналітики, опитані Refinitiv прогнозують 56,05 млрд дол.



Акції Microsoft впали приблизно на 25% в цьому році, в той час, як фондовий індекс S&P 500 знизився на 19% за той же період.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада