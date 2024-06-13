Apple створила власні сервери та ОС для своєї AI-хмари

13 июня 2024 г., 14:35

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На Всесвітній конференції розробників (WWDC) компанія Apple повідомила про створення власного стека дата-центрів - серверів, що використовують кремній і операційну систему власного виробництва.



Примітно, що Apple не анонсувала ні самі сервери, ні ОС (і не стала відповідати на чутки про плани зі створення процесорів для дата-центрів). Замість цього згадки про чіпи та ОС можна знайти в безлічі анонсів про функції штучного інтелекту та оновлення продуктів.



Ці функції AI спираються на те, що Apple називає «Private Cloud Compute» - середовище поза пристроєм, де запускаються «більші, серверні моделі», які справляються з AI краще, ніж моделі, які компанія завантажує на свої кінцеві пристрої.



Apple описує пристрої в Private Cloud Compute як «серверне обладнання, створене на замовлення, яке забезпечує потужність і безпеку кремнію Apple в центрі обробки даних». У компанії також використовують термін «обчислювальний вузол», але неясно, чи є він синонімом слова «сервер». Apple ще більше заплутала ситуацію, говорячи про «приватний хмарний обчислювальний кластер», який буде використовуватися, коли користувачі звернуться до хмари за ресурсами штучного інтелекту, недоступними на їхніх пристроях.



Незалежно від правильної назви машин та їхньої конфігурації, Apple стверджує, що в них використовуються «ті самі технології апаратної безпеки, що і в iPhone, включно з Secure Enclave і Secure Boot».



Машини працюють під управлінням нової операційної системи, яку Apple описує як «посилену підмножину основ iOS і macOS, створену для підтримки робочих навантажень, пов'язаних із виводами на основі великої мовної моделі (LLM), і яка являє собою надзвичайно вузьку поверхню для атак».



У цій ОС відсутні «компоненти, які традиційно важливі для адміністрування центрів обробки даних, як-от віддалені оболонки та інструменти для інтроспекції та спостереження за системою», - пише Apple. Навіть телеметрія, необхідна інженерам з надійності, які забезпечують роботу хмари Apple, вочевидь, була зведена до мінімуму і пропонує «лише невеликий, обмежений набір операційних показників» - таким чином, інформація, що обробляється моделями Apple, недоступна для будь-кого, крім кінцевих користувачів, які її надають. Іншими словами, системні адміністратори хмарних обчислень не можуть отримати доступ до персональних даних «навіть під час усунення збоїв або інших серйозних інцидентів».



Apple не розкрила жодної іншої інформації про процесори серверів. Але наявність тих самих технологій Secure Enclave і Secure Boot, що і в iPhone, дає змогу припустити, що кремній має деякі спільні риси з процесорами серії A, які Apple використовує у своїх смартфонах і планшетах нижнього цінового діапазону.



Серія A може похвалитися 16-ядерним нейронним рушієм - така ж кількість ядер є в нещодавно анонсованому процесорі M4, який використовується в iPad Pro. Але поки незрозуміло, як саме порівнюються ці два рушії. Найостанніший чіп iPhone - A17 - використовує набір інструкцій Arm v8.6A. Вважається, що M4 використовує більш сучасний v9.4. Можливо, Apple приготувала власний чіп для цих серверів.



Що б не знаходилося всередині, використання Apple кремнію на базі Arm для AI-серверів - ще один доказ, що архітектура Arm готова до роботи в дата-центрах для вимогливих застосунків.

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