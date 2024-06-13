Доходи світового ринку публічних хмарних сервісів у 2023 році зросли на 19,9%

13 июня 2024 г., 13:25

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Згідно з новими даними IDC, дохід ринку публічних хмарних сервісів у 2023 році склав 669,2 млрд дол., що на 19,9% більше порівняно з попереднім роком.

Найбільшим джерелом доходів від публічних хмарних сервісів у минулому році було програмне забезпечення як послуга, додатки (SaaS - Applications), на яке припадало майже 45% від загального обсягу ринку. Інфраструктура як послуга (IaaS) була другою за величиною категорією доходів з 19,9% від загального обсягу, тоді як платформа як послуга (PaaS) та системне інфраструктурне програмне забезпечення (SaaS - SIS) забезпечили 18,4% та 17% від загального доходу відповідно. Останні дві категорії мали найшвидше зростання доходів у річному обчисленні.

«Значною мірою завдяки інвестиціям кінцевих користувачів у штучний інтелект, зростання доходів PaaS продовжує випереджати загальний ринок хмарних технологій, - зазначив Адам Рівз (Adam Reeves), директор з досліджень PaaS для розробників сучасних і периферійних додатків. - Як лідери ринку, так і менші провайдери продовжують випускати PaaS-пропозиції з AI. Постачальники зосереджені на тому, щоб бути стратегічними партнерами для своїх клієнтів, надаючи високопродуктивні, зручні для розробників, надійні та безпечні пропозиції, які допомагають користувачам більш ефективно впроваджувати інтелектуальні додатки».

Провідні постачальники публічних хмарних сервісів зберегли свої позиції у 2023 році: сукупний дохід 5 найбільших постачальників публічних хмарних сервісів - Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce, Google та Oracle - склав 40,5% від загального світового показника. Завдяки пропозиціям у всіх чотирьох категоріях розгортання Microsoft залишилася на першому місці на загальному ринку публічних хмарних сервісів з часткою 16,8% у 2023 році, за нею слідує Amazon Web Services з 12,4%.

За прогнозами IDC, у 2024 році світовий дохід від загальнодоступних хмарних сервісів перевищить 800 мільярдів доларів, що на 20,5% більше, ніж у минулому році, і таке ж зростання очікується у 2025 р. Хоча річні темпи зростання дещо сповільняться протягом прогнозованого періоду, все ж прогнозується, що п’ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR) ринку складе 19,5%, а світовий дохід досягне 1,6 трильйона доларів у 2028 році.

«Впровадження штучного інтелекту змушує організації переосмислити свою інфраструктурну стратегію, - заявив Дейв Маккарті (Dave McCarthy), віце-президент з досліджень у сфері хмарних та периферійних інфраструктурних послуг. - Публічна хмара IaaS буде привабливим джерелом для інфраструктури, готової до AI, оскільки постачальники послуг вкладають значні кошти у високопродуктивні обчислення, зберігання та мережеві послуги, необхідні для робочих навантажень AI. Принципи хмарної інфраструктури «на вимогу» і «оплата по мірі використання» полегшують доступ до новітніх технологій AI без великих авансових інвестицій і затримок в ланцюжку поставок».

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