Apple спешит с выводом iPhone 5G на рынок

2 июля 2020 г., 9:35

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Как сообщает Nikkei Asian Review, не раскрывая своих источников, Apple начала переговоры с поставщиками комплектующих, пытаясь сократить сроки выпуска необходимых компонентов для iPhone следующего поколения с поддержкой 5G.



По информации Nikkei, производитель iPhone планирует выпустить четыре модели в линейке 5G с тремя разными размерами экрана и столкнулся с задержками поставок необходимых комплектующих — от четырех недель до двух месяцев.



В начале года сбой в планах Apple произошел из-за разразившейся пандемии коронавируса в Китае. И хотя производства открылись спустя какое-то время, потом начался карантин в США и не возможность специалистам выехать на производственные площадки для осуществления необходимого контроля.



По данным Nikkei Asian Review, при худщем развитии сценария Apple отложиит запуск iPhone 5G до 2021 года.



Традиционно Apple анонсирует свои новые iPhone в сентябре. Вопрос — удасться ли компании и ее подрядчикам успеть к сроку.



У конкурентов Apple, включая Samsung и Huawei, уже есть в арсенале смартфоны с поддержкой 5G. Хотя сети следующего поколения пока еще не так широко распространены, они быстро развиваются в некоторых странах, например в Китае и Южной Корее. Некоторые аналитики считают выпуск iPhone 5G потенциальным катализатором роста продаж Apple и соответственно акций компании.



Согласно информации Nikkei, Apple также разместила заказы на 45 млн уже выпускаемых моделей — iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE — для поддержания роста продаж.

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