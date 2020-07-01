ПК Lenovo ThinkCentre M75n имеет толщину 22 мм

1 июля 2020 г., 17:25

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Компания Lenovo выпустила ПК серии ThinkCentre в форм-факторе «Nano».



Как отмечается, ThinkCentre M75n — это самый компактный десктоп в линейке ThinkCentre, который подходит для работы в современных условиях. Новые модели работают на процессорах AMD Ryzen PRO, с твердотельным накопителем и ОС Windows 10.



ThinkCentre M75n IoT, по заявлению производителя — это умное современное вычислительное устройство, оснащенное мощными процессорами AMD Athlon. Данный десктоп собирает, анализирует, интерпретирует и защищает данные в реальном времени, извлекая их из разных источников, что позволяет компаниям оптимизировать производство или повысить эффективность.



ThinkCentre M75n обладает функциями, которые способствуют повышению производительности сотрудников. Так, Modern Standby позволяет пользователям получать электронную почту, звонки по IP-телефонии и мгновенные сообщения, пока устройство находится в режиме ожидания, а при необходимости быстро активируется.



Несмотря на то, что десктоп имеет толщину всего 22 мм, ThinkCentre M75n имеет все необходимые порты для подключения к периферийным устройствам, включая самые современные и скоростные USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Type-C Gen 2. Благодаря порту USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой напряжения 20V и мощностью до 45Вт, Nano можно подключать к монитору, имеющему аналогичный разъем напрямую, без использования блока питания. В этом случае видео сигнал, звук, данные и питание будет передаваться по единственному кабелю USB Type-C, что кроме эстетического вида позволит уменьшить количество проводов, загромождения рабочего пространства и избавит от необходимости дополнительной розетки.



M75n можно установить в любом месте — на стене, за монитором, под столешницей, а небольшой вес, всего 505 граммов, позволяет использовать как портативную рабочую станцию, как в офисе, так и дома. Для этого подключите к ThinkCentre M75n клавиатуру, мышь и дополнительный дисплей (или сразу два).



ThinkCentre M 75 IoT имеет безвентиляторную платформу, которая не имеет подвижных элементов и работает абсолютно беззвучно. Отсутствие вентилятора также увеличивает надежность системы, т.к. не засасывает пыль, что защищает систему от перегрева.



ThinkCentre M 75 IoT поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и иные беспроводные соединения для эффективной передачи данных в облако или ЦОД, что делает данный десктоп идеальным решением для интеграции в складские, розничные и медицинские периферийные вычислительные среды.



Помимо прочего ThinkCentre M 75 IoT рабочий ПК может использоваться в качестве ThinClient для платформы Work-From-Home, с безопасным удаленным управлением. Для того, чтобы осуществлять периферийные вычисления и реализовывать решения ThinClient, модель M75n IoT адаптирована для разных ОС, а также оснащена встроенной поддержкой драйверов для более старых версий ОС, с целью обеспечения обратной совместимости.



Будучи интегрированными в платформу решений Lenovo SmartEdge, десктопы Nano эффективно обрабатывают и интерпретируют данные из нескольких источников, среди них — датчики, инверторы, сирены, дисплеи, камеры и многое другое. Далее система отправляет в облако или ЦОД только необходимую информацию с минимальной задержкой.



Более того, устройства ThinkCentre защищают критически важные данные и бизнес-процессы благодаря усиленной системе безопасности ThinkShield. Десктопы ThinkCentre Nano имеют встроенные функции безопасности, такие как dTPM 2.0 чип, интеллектуальная защита USB, отключение отдельных USB-портов, а также многие другие функции, которые могут быть настроены в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.

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