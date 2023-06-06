Apple представила чип M2 Ultra та робочу станцію Mac Studio на ньому

6 июня 2023 г., 12:35

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На конференції WWDC Apple анонсувала новий чип M2 Ultra, який фактично об'єднує в собі два процесори M2 Max.



Новий чип використовує технологію Apple UltraFusion для з'єднання двох кристалів, складається зі 134 мільярдів транзисторів (на 20 млрд більше, ніж у M1 Ultra) та виробляється з використанням 5 нм техпроцесу. Інтерконнект між кристалами забезпечує пропускну здатність 2,5 ТБ/с.



Уніфікована архітектура M2 Ultra підтримує до 192 ГБ пам'яті, що на 50% більше, ніж у попередньому поколінні, і забезпечує пропускну здатність 800 ГБ/с.



M2 Ultra має ЦП з 16 високопродуктивними і 8 єнергоефективними ядрами наступного покоління та графічний процесор з 60 або 76 ядрами.



У новому чипі обчислювальний модуль на 20% швидший, ніж у M1 Ultra, а графічний - на 30%. Модуль Neural Engine працює майже на 40% швидше.



Apple також анонсувала робочі станції Mac Studio на чипах M2 Ultra і M2 Max.



Як стверджує виробник нова система втричі швидша ніж Mac Studio на M1 Ultra. Вона отримала 24-ядерний CPU і 76-ядерний GPU, а також 192 ГБ пам'яті.



Новий Mac Studio підтримує до шести моніторів Apple Pro Display XDR. Роздільна здатність зображення на підключеному до станції дисплеї - до 8К. Mac Studio включає чотири порти Thunderbolt 4, порт Ethernet 10 Гбіт, розширений порт HDMI і два порти USB-A. Він також зручно має два порти USB-C і слот для SD-карти на передній панелі, щоб легко імпортувати фотографії та відео.



Ціна на Mac Studio починається від 1999 дол.

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