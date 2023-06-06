Світові продажі авто на нових джерелах енергії досягли 2,656 млн у I кв.

6 июня 2023 г., 13:45

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TrendForce повідомляє, що загальні продажі транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV), що включають BEV, PHEV та FCV, досягли 2,656 мільйона одиниць у першому кварталі 2023 року, що на 28% більше, ніж у попередньому році. Продажі BEV склали 1,942 мільйона одиниць, що на 26% більше, ніж у попередньому році, тоді як на PHEV прийшлось 711 тис, що на 34% більше, ніж у попередньому році.

Стратегічний крок Tesla щодо зниження цін призвів до рекордного першого кварталу, коли продажі досягли 423 000 одиниць і збільшили її частку на ринку до 21,8%. Таке значне пожвавлення відбулося після трьох кварталів поспіль, коли частка ринку електромобілів Tesla опускалася нижче 20%, що ілюструє негайний вплив цінових коригувань на консолідацію ринку. BYD і Wuling забезпечили собі другу і третю позиції відповідно. Однак Wuling, в першу чергу відома своїми економічними міні-електромобілями, повідомила про помітне падіння продажів, продавши менше 80 000 одиниць у першому кварталі. Це падіння можна в першу чергу пояснити припливом конкурентів на ринок недорогих міні-автомобілів. Hyundai та Kia посіли шосте та дев’яте місця відповідно, причому Hyundai встановив новий квартальний рекорд продажів. Volkswagen забезпечив собі п’яту позицію, а два великі бренди автомобілів класу люкс, BMW і Mercedes-Benz, також увійшли до списку, що свідчить про їхній прискорений темп електрифікації.

BYD продовжує домінувати на ринку електромобілів з твердою часткою 37%. Denza, бренд електромобілів, співзасновниками якого є BYD і Daimler, піднявся на восьму позицію в першому кварталі. BYD продовжує розвивати стратегію диверсифікації позитивно розвиватися, з майбутнім виходом на ринок люксового бренду Yangwang. Компанія Li Auto піднялася на друге місце в першому кварталі, завдяки кільком моделям, що сприяли її квартальним продажам в 52 000 одиниць, збільшивши свою частку ринку до 7,3%. Три найбільші європейські бренди класу люкс - BMW, Mercedes-Benz і Volvo - утримали свої перші місця в рейтингу продажів PHEV, попри те, що їхні продажі знизилися в річному обчисленні.

TrendForce стверджує, що оскільки країни світу працюють над збільшенням частки транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, очікується, що продажі транспортних засобів на нових джерелах енергії продовжать свою висхідну траєкторію. Таке зростання, що збільшить їхню частку на загальному ринку транспортних засобів, створить нові можливості для автомобільної промисловості. Однак друга половина року може принести невизначеність через такі фактори, як висока інфляція, зростання відсоткових ставок та потенційне скорочення споживчих витрат. Крім того, залишається незрозумілою здатність малих автовиробників протистояти цим економічним викликам.

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