Apple Mac mini также будет работать на новом процессоре M1

11 ноября 2020 г., 15:35

Вчера компания Apple представила новый процессор M1 и новые продукты на нем.

В числе последних помимо ноутбуков, о которых мы писали также был анонсирован новый Mac mini на чипе M1



По заявлению производителя, решение стало работать в три раза быстрее благодаря новому чипу, а графика получила прирост до шести раз.



Также Apple акцентировала внимание на использовании новой системы охлаждения, которая стала заметно тише.

Теперь на задней панели устройства размещаются два порта USB 4 Type-C/Thunderbolt 3, а также два USB 3.2 Gen1 Type-A, гигабитный Ethernet, видеовыход HDMI 2.0 и аудиоразъем.



Mac mini может иметь на борту до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD до 2 ТБ.



В минимальной конфигурации устройство будет предлагаться на рынке США по цене 699 долл.

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