Apple Mac mini также будет работать на новом процессоре M1

Вчера компания Apple представила новый процессор M1 и новые продукты на нем.
В числе последних помимо ноутбуков, о которых мы писали также был анонсирован новый Mac mini на чипе M1
По заявлению производителя, решение стало работать в три раза быстрее благодаря новому чипу, а графика получила прирост до шести раз.
Также Apple акцентировала внимание на использовании новой системы охлаждения, которая стала заметно тише.
Теперь на задней панели устройства размещаются два порта USB 4 Type-C/Thunderbolt 3, а также два USB 3.2 Gen1 Type-A, гигабитный Ethernet, видеовыход HDMI 2.0 и аудиоразъем.
Mac mini может иметь на борту до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD до 2 ТБ.
В минимальной конфигурации устройство будет предлагаться на рынке США по цене 699 долл.
26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!
|0