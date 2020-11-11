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Apple Mac mini также будет работать на новом процессоре M1

11 ноября 2020 г., 15:35

Apple Mac mini также будет работать на новом процессоре M1

Вчера компания Apple представила новый процессор M1 и новые продукты на нем.
В числе последних помимо ноутбуков, о которых мы писали также был анонсирован новый Mac mini на чипе M1

По заявлению производителя, решение стало работать в три раза быстрее благодаря новому чипу, а графика получила прирост до шести раз.

Также Apple акцентировала внимание на использовании новой системы охлаждения, которая стала заметно тише.

Apple Mac mini также будет работать на новом процессоре M1

Теперь на задней панели устройства размещаются два порта USB 4 Type-C/Thunderbolt 3, а также два USB 3.2 Gen1 Type-A, гигабитный Ethernet, видеовыход HDMI 2.0 и аудиоразъем.

Mac mini может иметь на борту до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD до 2 ТБ.

В минимальной конфигурации устройство будет предлагаться на рынке США по цене 699 долл.

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