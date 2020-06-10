Apple готова представить 22 июня Mac на базе чипов ARM?

10 июня 2020 г., 11:35

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Агентство Bloomberg сообщает, что согласно его источникам, Apple намерена объявить о переводе компьютеров Мас на чипы собственной разработки уже в этом месяце на своей ежегодной конференции разработчиков.



WWDC стартует 22 июня и якобы на ней будет представлена инициатива под кодовым названием Kalamata, которая даст сторонним разработчикам время для адаптации, прежде чем новые Mac на базе ARM появятся в 2021 году.



Слухи о том, что Apple готовит такой шаг уже циркулируют давно. Предполагается, что новые процессоры будут основаны на тех же разработках, что и процессоры для iPhone и iPad Тем не менее, будущие Mac по-прежнему будут работать под управлением операционной системы macOS, а не iOS для мобильных устройств компании.



Впервые за 36-летнюю историю Mac будут работать на собственных процессорах Apple. В начале 1990-х Apple перешла с процессоров Motorola на PowerPC. А на WWDC в 2005 году Стив Джобс объявил о переходе с PowerPC на платформу Intel, и первые устройства на ней были выпущены год спаустя.



Apple сегодня занимает около 10% рынка ПК, поэтому переход на свои чипы не сильно повлияет на продажи Intel. Тем не менее, Mac считаются премиальными продуктами, поэтому, если этот шаг обусловлен соображениями производительности, он может подтолкнуть и других производителей ПК — скажем, Microsoft и Lenovo.



Отмечается, что группа Apple по разработке процессоров, возглавляемая Джонни Сроуджи (Johny Srouji), решила взяться за разработку чипов под Мас после того, как прирост производительности чипов Intel замедлился и возникли проблемы с переходом на новые нормы их производства.



Кроме того чипы на платформе ARM более энергоэффективны, чем процессоры Intel, что может означать более тонкие и легкие ноутбуки Mac в будущем.



Согласно данным Bloomberg, Apple работает как минимум над тремя собственными процессорами для Mac, причем первый из них вероятно будет основан на A14, который готовится для следующего iPhone. В дополнение к основному центральному процессору, будут разработаны GPU и Neural Engine для машинного обучения.

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