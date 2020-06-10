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Из-за атаки шифровальщика Honda вынуждена была частично приостановить производство

10 июня 2020 г., 12:15

В понедельник японскому автомобильному гиганту Honda Motor пришлось приостановить работу части производственных мощностей из-за предполагаемой кибератаки, сообщил представитель компании.

Нападение повлияло на производство Honda в глобальном масштабе и вынудило прекратить работу некоторых заводов. Данная мера была предпринята с целью удостовериться, что не были скомпрометированы системы контроля качества. В компании предполагают, что вирус-шифровальщик мог поразить некоторые внутренние серверы.

Ко вторнику на большинстве площадок производство возобновилось. Однако основной завод в Огайо, а также мощности в Турции, Индии и Бразилии простаивали из-за нарушения работы систем.

Из-за атаки шифровальщика Honda вынуждена была частично приостановить производство


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