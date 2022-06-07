Apple анонсувала випуск macOS 13 Ventura

7 июня 2022 г., 15:47

Компанія Apple на конференції для розробників WWDC 2022 презентувала операційну систему macOS 13 Ventura.



У новій macOS з'явилася функція Stage Manager, яка буде корисною для тих, хто звик працювати з численними вікнами. У цьому режимі виводиться активне вікно в центр робочого простору, тоді як вікна додатків, що не використовуються, групуються збоку. Такий підхід по задуму розробників допомагає фокусуватися на виконанні основної задачі, при цьому утримуючи контроль над роботою інших програм та маючи можливість перемикатися на них у разі потреби.



Phexysit стало шукати у програмі "Пошта" — де тепер в режимі попереднього перегляду відображається більше інформації.



Spotlight дозволяє шукати зображення у бібліотеці фотографій по контексту, а також розпізнавати текст на зображеннях.



Safari отримав підтримку спільних вкладок, завдяки чому користувачі в режимі онлайн можуть ділитися вкладками, що переглядаються, наприклад, з друзями або колегами. Разом з цим у браузері з'явилася можливість авторизації на сайтах по Face ID або Touch ID, що повинно підняти безпечність роботи на сайтах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист