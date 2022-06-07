Під час навчання в естонській школі кодування 200 дівчат з України отримають стипендію та безоплатне проживання

7 июня 2022 г., 16:49

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Інноваційна естонська школа кодування kood/Jõhv відчиняє двері для українських студенток, які хочуть пробитися у світ ІТ. Дівчатам і жінкам з України гарантують стипендію та безоплатне проживання при навчанні на 2-річній освітній програмі.



Партнер ініціативи - Міністерство цифрової трансформації України.



Першим кроком для абітурієнтів є проходження тесту на вебсайті школи, після чого успішні абітурієнти запрошуються на наступний раунд - тритижневий навчальний табір із кодування на місці. Звідти найяскравіші учасники перейдуть до дворічної програми.



«Навчання цифрових навичок українців - це один зі стратегічних пріоритетів Мінцифри. В умовах війни процеси освіти не мають перериватися. Тому ми підтримуємо ініціативу безоплатних можливостей для навчання українських студенток в естонській школі кодування. Після навчання дівчата зможуть розвивати український IT-сектор», підкреслила

заступник Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.



«Я щиро радa, що найінноваційніші естонські ініціативи тепер доступні й українським студентам. kood/Jõhvi зустріли в Естонії як нaсправді новий підхід до викладання та отримав справжню популярність у студентів тa підтримку від уряду Естонії. Шкільна програма розроблена за участю таких партнерів, як естонські єдинороги Bolt, Wise, Veriff і Glia, а також засновники Skype та інших IT-компаній», — додала радниця Міністра цифрової трансформації Яніка Мерило та наставниця програми в Україні.



«Перша група учнів, наших партнерів та прихильників, показала нам, що цінність школи вища, ніж ми уявляли на початку. Ось чому ми хочемо прийняти ще більше студентів цього року, щоб далі поширювати нові способи навчання та допомагати людям знайти свій шлях у світ ІТ. Це майбутнє», зазначив Таавет Хінрікус, один із засновників школи та співзасновник Wise.



«Успіх kood/Jõhvi полягає в зосередженні уваги на груповій роботі, розбудові спільноти та здатності керувати своїми завданнями, часом та діяльністю. Після виконання цих кроків і завершення програми вам, по суті, гарантована робота в одному з наших понад 30 партнерів», додала Карін Кюннапас, співкерівниця kood/Jõhvi.



Усі, кому виповнилося 18 років, здобули принаймні базову освіту та володіють англійською мовою, мають право подавати документи до школи.



Процес подачі заявки розділений на два етапи.



Перший — це когнітивна гра на www.kood.tech, яка перевірить пам’ять, аналітичне мислення та навички розв’язування проблем. Для цього не потрібно розуміти кодування. Тест триває до 12 червня 2022 року.



Найсильніші претенденти будуть запрошені на інтенсивний тритижневий навчальний табір із кодування під назвою Selection Sprint.



Критерії відбору. Під час тритижневого навчального табору з кодування Selection Sprint кожен отримуватиме бали за результати кожного квесту, рейду та іспиту. Кандидати з найбільшою кількістю балів наприкінці Selection Sprint будуть прийняті до повної 2-річної програми.



Як відбувається процес навчання?



kood/Jõhvi базується на концепції однорангового самонавчання. Це означає, що немає ні класів, ні вчителів. Учні працюють спільно.

Ви будете дотримуватися навчальної програми 01 Education System, щоб розвивати найцінніші навички для ІТ-індустрії.

Це навчання про розв'язання проблем, а не вивчення конкретних мов кодування.

Навчання засноване на практиці та проєктах зі щораз вищими рівнями складності.

Кожен учень розвивається у своєму темпі протягом 2-річного навчального плану.



Школа також допомагає з оформленням будь-яких документів, необхідних для прибуття до Естонії на 3-тижневий тестовий період. Для цього студенти повинні написати на [email protected] після успішного онлайн-тесту.



Школу kood/Jõhvi фінансують понад 30 компаній, зокрема багато стартапів та єдинорогів, які готові працевлаштувати студентів після закінчення дворічної програми. Наприклад: Bolt, Wise, Pipedrive, Veriff, Microsoft.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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