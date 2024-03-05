Apple анонсувала нові MacBook Air з діагоналлю 13 і 15 дюймів та чипом M3

5 марта 2024 г., 9:35

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У понеділок компанія Apple без помпи та навіть спеціальної презентації анонсувала нові версії 13- і 15-дюймових ноутбуків MacBook Air.



Пристрої оснащенні новітнім чипом M3, який компанія представила у жовтні, випустивши версії для настільних комп'ютерів iMac та MacBook Pro.



У своєму фінансовому звіті за перший квартал Apple повідомила про 7,78 млрд дол. доходів від продажу своїх комп'ютерів, що свідчить про зростання менш ніж на 1%. Експерти вважають, що новітні комп'ютери можуть допомогти компанії збільшити продажі.



Apple заявила, що її нові ноутбуки MacBook Air пропонують тепер вебкамери з більшою роздільною здатністю - 1080p, а також підтримку швидших мереж Wi-Fi 6E. Крім того, заявлено до 18 годин автономної роботи від акумулятора.



Дизайн залишився таким же, як і в попередніх моделях.



Новий чип M3 дозволяє користувачам додавати до двох зовнішніх дисплеїв, що є покращенням у порівнянні з попередніми моделями.



Компанія назвала новий MacBook Air "найкращим у світі споживчим ноутбуком для ШІ". Це цікава зміна формулювання, оскільки Apple не згадувала про це, коли представляла iMac з M3 у жовтні, але показує, що вона намагається конкурувати з новими ноутбуками на Windows, які називаються "комп'ютерами зі штучним інтелектом".



Генеральний директор Apple Тім Кук 28 лютого підтвердив, що Apple "інвестує значні кошти" в штучний інтелект, і натякнув, що пізніше цього року компанія зробить важливий анонс. Це може статися під час Всесвітньої конференції для розробників Apple у червні, коли компанія зазвичай представляє нове програмне забезпечення. Цілком можливо, що Apple анонсує власну велику мовну модель, яку можна буде локально запустити на комп'ютерах Mac та інших пристроях, таких як iPhone та iPad.



13-дюймовий MacBook Air буде пропонуватися у США за ціною від 1099 доларів, а 15-дюймовий - від 1299 доларів. Вони будуть доступні для замовлення з понеділка і з'являться в магазинах з 8 березня.

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