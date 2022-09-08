Apple анонсувала нове покоління AirPods Pro

8 сентября 2022 г., 17:15

+11

голос Tweet

Представлене Apple друге покоління AirPods Pro оснащено новим чіпом H2, що дозволило реалізувати як серйозні оновлення режиму активного шумопридушення та прозорості, так і функцію просторового аудіо. Тепер клієнти можуть виконувати сенсорне керування для відтворення мультимедіа та регулювання гучності прямо з пристрою. Новинку також відрізняє більш тривалий час автономної роботи, вона комплектується новим чохлом для заряджання та додатковим розміром вушних вкладок для кращого припасування.



Заявлено, що новий чіп H2 забезпечує вдвічі більше придушування шуму в порівнянні з AirPods Pro попереднього покоління. Завдяки новому звуковому драйверу з низьким рівнем спотворень та індивідуальному підсилювачу AirPods Pro тепер пропонують більш насичені баси та кришталево чистий звук у ширшому діапазоні частот. Оскільки найкращі враження від звучання не будуть повними без ідеальної посадки у вусі, в комплект входить нова дуже маленька вушна вкладка, щоб ще більше людей могли відчути чари AirPods Pro.



Тепер функція Adaptive Transparency розширює свої можливості, оскільки чіп H2 забезпечує обробку на пристрої, що зменшує гучні навколишні шуми, такі як сирена автомобіля, будівельні інструменти або навіть гучномовці на концерті, для більш комфортного повсякденного прослуховування.



Реалізована в AirPods технологія персоналізованого просторового звуку дозволяє користувачам сприймати звук індивідуально, залежно від розміру та форми голови та вух. Використовуючи камеру TrueDepth на iPhone, користувачі можуть створити особистий профіль для Spatial Audio, який забезпечує прослуховування, що точно налаштоване саме для них. Користувачі можуть насолоджуватися персоналізованим просторовим звуком з музикою, фільмами та телешоу – з динамічним відстеженням голови – на iPhone, iPad, Mac та Apple TV.



Тепер користувачі можуть керувати відтворенням мультимедіа та збільшувати гучність, не використовуючи інший пристрій. Завдяки сенсорному управлінню AirPods Pro легкий рух вгору або вниз по стрижню дозволяє швидко регулювати гучність. Достатньо натиснути на ручку, щоб змінити музику, відповісти на телефонний дзвінок і т.п., або сказати «Привіт, Siri», щоб виконувати запити без допомоги рук. Удосконалений вбудований датчик виявлення дотику більш точно включає та вимикає відтворення та забезпечує більш тривалий час автономної роботи.



Заявлено, що AirPods Pro пропонують 1,5 години додаткового часу прослуховування порівняно з першим поколінням загалом до шести годин з активним шумопридушенням. Користуючись футляром для чотирьох додаткових зарядок, користувачі можуть отримати до 30 годин загального часу прослуховування з активним шумопоглинанням. А за його відключення на шість годин більше, ніж у попередньому поколінні.



Для більшої гнучкості під час подорожей клієнти тепер можуть заряджати AirPods Pro за допомогою зарядного пристрою для Apple Watch на додаток до зарядного пристрою MagSafe, зарядного килимка із сертифікатом Qi або кабелю Lightning.



AirPods Pro поставляються із зарядним чохлом нової конструкції, стійкою до поту та води, а також з петлею для ремінця. Завдяки Precision Finding, користувачі iPhone з підтримкою U1 можуть знайти свій зарядний чохол завдяки підказкам. Зарядний футляр також має вбудований динамік, який видає гучніші звуки, тому його ще простіше знайти.



AirPods Pro (2-го покоління) доступні для замовлення онлайн з 9 вересня, а в роздрібних магазинах – з 23 вересня за ціною $249 (у США).

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру