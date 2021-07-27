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AOC запускает линейку игровых продуктов под брендом AGON

27 июля 2021 г., 11:45

AOC запускает линейка игровых продуктов под брендом AGON

Компания AOC объявила о запуске нового зонтичного бренда AGON by AOC. Под ним будут объединены существующие линейки игровых мониторов и аксессуаров AOC. Планируется, что в рамках нового модельного ряда появятся продукты, нацеленные как на тех, кто играет периодически, так и на заядлых геймеров и киберспортсменов.

«Игровая индустрия и, в частности, сектор киберспорта, относятся к самым быстрорастущим технологическим рынкам, и, безусловно, к самым захватывающим. Мы гордимся тем, что разделяем свою новую концепцию и видение бренда с этим уникальным сообществом. Бренд AGON by AOC, несомненно, поднимет планку для игровых экосистем, и повысит уровень вовлечённости в игры для геймеров по всему миру», — отмечает Штефан Зоммер (Stefan Sommer), руководитель глобального маркетинга компании AOC.

Особо подчеркивается, что в рамках AGON by AOC компания будет стремиться создать лучшую игровую экосистему — от мышек до мониторов для многопользовательских ролевых онлайн-игр, гоночных игр, симуляторов или шутеров от первого лица.

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