Прибыль Tesla за квартал достигла 1 млрд долл.

27 июля 2021 г., 11:05

Tesla сообщила о финансовых результатах по итогам прошедшего квартала.



Прибыльна акцию сорставилпа 1,45 доллара против ожидавшихся 98 центов, согласно данным Refinitiv.



Выручка достигла 11,96 млрд долл. , тогда как аналитики не прогнозировали показатель выше 11,30 млрд долл.



Компания сообщила о чистой прибыли в 1,14 миллиарда долларов (по GAAP) за квартал, впервые этот показатель превысил знаковую отметку в 1 миллиард долларов.



Общая выручка от автомобильного направления составила 10,21 млрд долл. Валовая здесь достигла 28,4%, что выше, чем в любом из последних четырех кварталов.



Tesla также заявила о поставках 201 250 электромобилей и о производстве 206 421 автомобиля в течение квартала, закончившегося 30 июня 2021 года.



Компания также сообщила о доходе в размере 801 млн долл. от своего энергетического бизнеса, включая системы выработки солнечную электроэнергии для домов и предприятий, а также решения для хранения энергии Powerwall. Это на 60% больше, чем в прошлом квартале.

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