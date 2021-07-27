 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1275)

18.07 - 25.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Компьютерный рынок EMEA замедляет рост

27 июля 2021 г., 12:32
0 
 
Компьютерный рынок EMEA замедляет рост

Аналитики из IDC насчитали 22,2 млн традиционных компьютеров (настольные и портативные системы, рабочие станции), отгруженных в регион EMEA по итогам второй четверти года. Несмотря на высокий, как для рассматриваемого рынка, объем поставок, позитивная динамика "год к году" составила лишь 4,7%, что объясняется сравнением с периодом активного спроса в разгар перехода на удаленную работу и обучение.

Подконтрольная пяти крупнейшим вендорам доля за год незначительно сократилась – с 80,5 до 80,4%. Lenovo (включая Fujitsu) укрепилась в статусе регионального лидера. HP Inc., напротив, существенно снизила поставки. На результатах вендора отразился провал (-17,4%) в корпоративном сегменте, во многом связанный с дефицитом отдельных комплектующих. Dell отлично сработала в коммерческом сегменте (+23,1%), что позволило сгладить провал потребительского направления (-36,6%) и выйти в общий плюс.

В Западной Европе, при общем росте на 6,5%, поставки настольных и мобильных систем выросли на 6,2% и 6,6% соответственно. Причем, четыре предыдущих квартала в сегменте ноутбуков отмечалась описываемая двузначным числом позитивная динамика. Коммерческий рынок ухудшил спрос на 0,8%, а страны Центральной и Восточной Европы вышли в плюс на 5,6%. Причем, если коммерческие заказы просели на 1,8%, то потребительский спрос увеличился на 11,1%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  