Компьютерный рынок EMEA замедляет рост

27 июля 2021 г., 12:32

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Аналитики из IDC насчитали 22,2 млн традиционных компьютеров (настольные и портативные системы, рабочие станции), отгруженных в регион EMEA по итогам второй четверти года. Несмотря на высокий, как для рассматриваемого рынка, объем поставок, позитивная динамика "год к году" составила лишь 4,7%, что объясняется сравнением с периодом активного спроса в разгар перехода на удаленную работу и обучение.



Подконтрольная пяти крупнейшим вендорам доля за год незначительно сократилась – с 80,5 до 80,4%. Lenovo (включая Fujitsu) укрепилась в статусе регионального лидера. HP Inc., напротив, существенно снизила поставки. На результатах вендора отразился провал (-17,4%) в корпоративном сегменте, во многом связанный с дефицитом отдельных комплектующих. Dell отлично сработала в коммерческом сегменте (+23,1%), что позволило сгладить провал потребительского направления (-36,6%) и выйти в общий плюс.



В Западной Европе, при общем росте на 6,5%, поставки настольных и мобильных систем выросли на 6,2% и 6,6% соответственно. Причем, четыре предыдущих квартала в сегменте ноутбуков отмечалась описываемая двузначным числом позитивная динамика. Коммерческий рынок ухудшил спрос на 0,8%, а страны Центральной и Восточной Европы вышли в плюс на 5,6%. Причем, если коммерческие заказы просели на 1,8%, то потребительский спрос увеличился на 11,1%.

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