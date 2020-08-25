Банковский троян Grandoreiro маскируется под письма от имени налоговой службы

25 августа 2020 г., 15:35

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Эксперты в области информационной безопасности Eset обнаружили преступную кампанию, нацеленную на распространение банковского трояна Grandoreiro. Злоумышленники рассылали пользователям письма от имени налоговой службы Испании (Agencia Tributaria) с вредоносным вложением, замаскированным под официальный документ или со ссылкой для скачивания.

Зараженный файл размещался на скомпрометированном домене или в облачном хранилище Dropbox. Жертве предлагалось перейти по ссылке и скачать ZIP-архив, в котором содержались файл MSI и образ GIF.

MSI-файл опознается как Win32/TrojanDownloader.Delf.CYA – вредоносный загрузчик, с помощью которого на устройства попадают такие виды вредоносы, как Grandoreiro, Casbaneiro, Mekotio и Mispadu. В последнее время наблюдается всплеск активности именно Grandoreiro.

Специалисты Eset рекомендует тщательно проверять подлинность адреса отправителя письма, даже если на первый взгляд оно не вызывает подозрений. Кроме того, целесообразно установить комплексное антивирусное решение, способное защитить устройство от давно известных и новых видов киберугроз.

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