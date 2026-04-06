Anthropic раптово закриває доступ OpenClaw до підписок Claude

6 апреля 2026 г., 9:35

Компанія Anthropic оголосила про припинення підтримки популярної платформи AI-агентів OpenClaw для передплатників Claude.



Як повідомляє Business Insider, рішення набуло чинності в суботу, 4 квітня 2026 року, о 12:00 за тихоокеанським часом. Керівник підрозділу Claude Code Борис Черний (Boris Cherny) пояснив у мережі X, що такий крок зумовлений величезним попитом на обчислювальні потужності, які сервіс не був розрахований підтримувати через стандартні споживчі підписки. За оцінками аналітиків, використання одного автономного агента OpenClaw протягом доби може споживати ресурсів на суму від 1000 до 5000 дол., що робить безлімітні плани за фіксованою ціною економічно нерентабельними.



Популярність Claude різко зросла останніми тижнями, що дозволило додатку очолити рейтинг Apple App Store у березні. Через такий ажіотаж компанії довелося переглянути ліміти використання навіть для платних підписників. Відтепер користувачам OpenClaw доведеться купувати спеціальні пакети додаткового використання (extra usage bundles) або застосовувати окремі ключі Claude API через платформу для розробників з оплатою за фактом використання.



Представники Anthropic наголосили, що використання сторонніх інструментів через персональні підписки суперечить умовам надання послуг компанії, оскільки створює непередбачуване навантаження на інфраструктуру.



Творець OpenClaw Петер Штайнбергер (Peter Steinberger) висловив різку незгоду з рішенням, зазначивши, що він разом із членом правління фундації OpenClaw Дейвом Моріном (Dave Morin) намагалися переконати Anthropic відкласти цей крок. За словами Штайнбергера, значна частина клієнтів оформлювала підписку на Claude виключно заради роботи з OpenClaw, і відмова від підтримки стане для них серйозним ударом. Він також розкритикував компанію за те, що новину оприлюднили пізно ввечері в п'ятницю, намагаючись уникнути широкого розголосу серед спільноти.



Платформа OpenClaw, яка починалася як невеликий проєкт з відкритим кодом, стала справжнім феноменом у світі AI-агентів, зібравши понад 247 000 зірок на GitHub. Вона дозволяє створювати персональних асистентів, які автоматизують складні робочі процеси: від управління календарем до написання коду та моніторингу репозиторіїв. Anthropic - не єдина компанія, що вдається до обмежень; наприкінці березня 2026 року Google також запровадила заходи проти користувачів Gemini CLI, які використовували сторонні інструменти через oAuth, мотивуючи це боротьбою зі зловживаннями та необхідністю пріоритезації трафіку для платних клієнтів.



Як вважають аналітики, цЦя подія підкреслює критичну проблему дефіциту обчислювальни ресурсів, з якою стикаються провідні розробники LLM. Коли інструменти автоматизації на кшталт OpenClaw починають генерувати тисячі запитів на хвилину від одного користувача, економіка фіксованої місячної підписки перестає працювати. Anthropic фактично проводить межу між індивідуальним використанням чат-бота та професійною розробкою агентів, примусово переводячи останніх на дорожчу модель оплати через API. Це свідчить про те, що ера «безкоштовного» або дешевого доступу до топових моделей для масової автоматизації добігає кінця.



Для ринку AI-агентів це тривожний сигнал, який змусить розробників сторонніх платформ шукати шляхи оптимізації запитів або домовлятися про прямі партнерства з провайдерами моделей. Водночас ситуація відкриває можливості для менших гравців, чиї моделі можуть бути менш потужними, але дешевшими та доступнішими для масової автоматизації. Конфлікт між Anthropic та OpenClaw також піднімає питання про майбутнє відкритого коду в екосистемі пропрієтарних AI-моделей: чи зможуть незалежні фреймворки вижити, якщо власники інфраструктури в будь-який момент можуть заблокувати їм доступ з міркувань «інженерних обмежень».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI