Nebius інвестує 10 млрд дол. у будівництво одного з найбільших AI-дата-центрів Європи

Компанія Nebius, що спеціалізується на AI-інфраструктурі, оголосила про розширення своєї європейської мережі шляхом будівництва дата-центру потужністю 310 МВт у фінському місті Лаппеенранта.



Як повідомляє видання Reuters, орієнтовна вартість проекту становить понад 10 млрд дол. Об'єкт, який зводить фінський девелопер Polarnode, стане одним із найбільших спеціалізованих AI-майданчиків на континенті. Запуск потужностей планується здійснювати поетапно, починаючи з 2027 року.



Новий дата-центр стане десятим об'єктом у портфелі амстердамської компанії та використовуватиметься для навчання AI-моделей і запуску складних додатків. Попри те, що Nebius нещодавно уклала контракти на постачання послуг на суму понад 40 млрд дол. з американськими гігантами Microsoft та Meta, новий майданчик у Фінляндії не буде прив'язаний до одного конкретного клієнта. Виконавчий директор Polarnode Мікко Тойванен (Mikko Toivanen) наголосив, що проект має стратегічне значення для підтримки європейського цифрового суверенітету.



Вибір Фінляндії для розміщення об'єкта зумовлений низькими цінами на електроенергію, доступністю відновлюваних джерел енергії та холодним кліматом, що дозволяє значно скоротити витрати на охолодження серверів. За словами представника компанії Тома Блеквелла (Tom Blackwell), Лаппеенранта ідеально підійшла за критеріями швидкості виділення землі та наявної потужності енергомережі. Очікується, що новий об'єкт споживатиме обсяг енергії, достатній для живлення пів мільйона фінських домогосподарств.



Генеральний директор Nebius Аркадій Волож зазначив, що цей об'єкт зробить вагомий внесок у досягнення глобальних цілей компанії, які передбачають забезпечення понад 3 ГВт контрактної потужності до кінця 2026 року. Майданчик у Лаппеенранті стане найбільшим об'єктом Nebius за межами США, випередивши анонсований раніше проект у Франції. Наразі найбільшим діючим об'єктом компанії в Європі також є фінський дата-центр у місті Мянтяля потужністю 75 МВт.



Аналітики зазначають, що інвестиція Nebius у розмірі 10 млрд дол. підкреслює критичну роль Скандинавського регіону у формуванні майбутньої AI-інфраструктури Європи. Фінляндія перетворюється на ключовий хаб завдяки поєднанню енергетичної безпеки та кліматичних переваг, що стає вирішальним фактором в умовах дефіциту потужностей у традиційних центрах, таких як Франкфурт чи Лондон. Цей проект не лише зміцнює позиції Nebius як провідного гравця на ринку AI-хмар, а й створює реальну альтернативу американським інфраструктурним гігантам на європейському грунті.



Стратегічно Nebius робить ставку на "нейтральність" майданчика, що дозволяє залучати широке коло клієнтів - від великих технологічних корпорацій до державних інституцій, зацікавлених у збереженні даних всередині ЄС. Однак масштаб проекту несе й певні виклики: споживання енергії на рівні 10% від усієї потужності компанії в одному місці створює значне навантаження на локальну енергосистему Фінляндії. Успіх реалізації також залежатиме від здатності компанії вчасно отримати доступ до необхідного обладнання NVIDIA, враховуючи глобальний дефіцит високопродуктивних чипів.

