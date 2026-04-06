Оновлення правил конкурсу на будівництво нової генерації додасть до енергосистеми близько 1,3 ГВт

6 апреля 2026 г., 10:25

За пропозицією Міністерства енергетики Кабінет Міністрів України ухвалив два рішення щодо оновлення правил проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики.



Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом», а також затверджено розпорядження «Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2027-2029 роки».



«Будуємо нову енергосистему України – більш стійку, гнучку і краще захищену від російських атак. У логіці нашої моделі “енергетичних сот” ці два рішення працюють разом. Одне допомагає системі отримати нову генерацію там, де вона найбільше потрібна для стійкості. Друге відкриває більш передбачуваний ринковий шлях для розвитку відновлюваної енергетики і залучення інвестицій», – зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.



Оновлений порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей передбачає:

– запровадження нової моделі ринкової премії як механізму стимулювання інвесторів до будівництва нових електростанцій;

– проведення конкурсів за регіональними лотами з визначенням окремих територій та необхідної додаткової потужності;

– спрощення кваліфікаційних та фінансових вимог для учасників конкурсу.



Крім того, Уряд визначив параметри проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та індикативні прогнозні показники до 2027-2029 роки.



Зокрема, встановлено річну квоту підтримки на 2026 рік обсягом 330 МВт, з яких:

– 250 МВт – для вітрової генерації;

– 33 МВт – для сонячної генерації;

– 47 МВт – для інших видів відновлюваних джерел енергії.



Ухвалені рішення встановлюють оновлені правила розвитку нової генерації та механізми підтримки відновлюваної енергетики, а також визначають параметри проведення аукціонів і конкурсів на найближчі роки.



Денис Шмигаль 3 квітня під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням керівника Офісу Президента Кирила Буданова зазначив: «Зокрема, Уряд вчора оновив правила конкурсу на будівництво нової генерації й незабаром буде оголошено конкурс. Очікуємо, що це додасть до енергосистеми близько 1,3 ГВт».

