IT ARMY провела масштабну операцію проти фінансових та комунікаційних сервісів рф

21 июня 2024 г., 10:25

Мінцифри повідомило, що Сбербанк, ВТБ, Тінькофф, Білайн, МТС, Вконтактє, платіжна система Мир та інші фінансові, комунікаційні й електронні платформи 20 червня у рф перестали працювати в деяких користувачів.



Компанії-спонсори тероризму декілька годин не могли надавати онлайн-послуги, а росіяни - користуватися їхніми сервісами.



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