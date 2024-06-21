 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

IT ARMY провела масштабну операцію проти фінансових та комунікаційних сервісів рф

21 июня 2024 г., 10:25

Мінцифри повідомило, що Сбербанк, ВТБ, Тінькофф, Білайн, МТС, Вконтактє, платіжна система Мир та інші фінансові, комунікаційні й електронні платформи 20 червня у рф перестали працювати в деяких користувачів.

Компанії-спонсори тероризму декілька годин не могли надавати онлайн-послуги, а росіяни - користуватися їхніми сервісами.

Ускладнюйте життя ворогу, долучайтеся до IT ARMY. Всі завдання та актуальну інформацію знаходьте в телеграм-каналі проєкту — @itarmyofukraine2022.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  