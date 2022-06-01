Анонсовані Nvidia Grace CPU Superchip та Nvidia Grace Hopper Superchip для HPC та задач AI

1 июня 2022 г., 16:05

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Nvidia анонсувала нові платформи для високопродуктивних обчислень і робочих навантажень зі штучним інтелектом.



Оголошені на заході ISC з високопродуктивних обчислень, що проходив цього тижня в Гамбурзі, нові системи включають системи Nvidia Grace CPU Superchip і Nvidia Grace Hopper Superchip. Вони розроблені, як повідомляється для нового покоління комп’ютерних серверів з екзамасштабним керуванням.



Nvidia повідомила, що новий суперчіп Nvidia Grace CPU заснований на першому в її історії центральному процесорі на базі Arm, який також називається «Grace». Він базується на двох процесорах, що з'єднані через Nvidia NVLink-C2C з високою пропускною здатністю та низькою затримкою. Компанія стверджує, що це «проривний дизайн», який містить до 144 ядер Arm Neoverse з масштабованими векторними розширеннями та системою пам’яті з обробкою до одного терабайта на секунду.



Nvidia Grace CPU Superchip може працювати з протоколом PCIe Gen5, що означає, що його можна легко під'єднати до найновіших графічних процесорів Nvidia для роботи зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Крім того, його можна поєднати з блоками обробки даних Nvidia BlueField-3 для обчислювання програм HPC.



Що стосується Nvidia Grace Hopper Superchip, то це ще більш потужна система, яка поєднує графічний процесор Nvidia Hopper з процесором Nvidia Grace. Це інтегрований модуль, в якому залучено NVLink-C2C, він націлений на HPC та гігантські робочі навантаження AI, пояснили в компанії.



Обидві нові системи використовують повний портфель програмного забезпечення Nvidia для штучного інтелекту та HPC, що забезпечує, як стверджується, «повний стек інтегрованих обчислень», - повідомили в компанії.



Ці дві платформи орієнтовані на виробників оригінального обладнання. Nvidia заявила, що перші системи на основі суперчіпів Grace надійдуть пізніше цього року від таких компаній, як Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Group, Inspur Group, Giga-Byte Technology, Super Micro Computer та Atos SE.



Nvidia також наголосила, що Лос-Аламосська національна лабораторія Департаменту енергетики США побудує високопродуктивну обчислювальну систему під назвою Venado. Це «гетерогенна система», створена за допомогою суперкомп’ютера HPE Cray EX, який включатиме Nvidia Grace CPU Superchip та Nvidia Grace Hopper Superchip. Очікується, що продуктивність системи Venado перевищить 10 екзафлопс після її запуску, та вона буде працювати з широким діапазоном додатків.



Іншим великим замовником Nvidia є ​​Швейцарський національний обчислювальний центр, який заявив, що його нова система також буде створена HPE за допомогою суперкомп'ютера Cray EX. У SNCC заплановано використання декількох Nvidia Grace CPU Superchip.

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