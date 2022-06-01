Softprom анонсував початок продажів SEO-інструментів Netpeak Software

1 июня 2022 г., 16:55

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Компанії Softprom та Netpeak Software, розробник нового покоління SEO-інструментів, оголосили про підписання дистриб'юторської угоди, згідно з якою перша займатиметься просуванням та продажем продуктів Netpeak Spider та Netpeak Checker у країнах Європейського Союзу, Україні, Швейцарії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані.

Це партнерство розширить спектр сервісів та рішень дистриб'ютора популярними на ринку інструментами для SEO-фахівців та вебмайстрів. SEO-інструменти Netpeak Software використовуються агентствами пошукового просування, SEO-командами великих бізнесів та продуктових компаній (in-house), консультантами з SEO, лінкбілдерами та фрілансерами.

Продукти Netpeak Software, які доповнили портфель Softprom:

Netpeak Spider – десктопний інструмент для регулярного SEO-аудиту, швидкого пошуку помилок, системного аналізу та парсингу сайтів;

Netpeak Checker – інструмент для збору даних про сторінку із найавторитетніших SEO-сервісів, пошукових систем та баз даних в одному зручному місці для аналізу конкурентів або цілих ніш.

Партнерам та користувачам Softprom пропонує: постачання продуктів Netpeak Software через свої канали продажу та партнерську мережу; управління підписками та виставлення рахунків у національній валюті; аудит вашого бізнесу з метою вибору комплексних рішень; надання консультацій та технічну підтримку.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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