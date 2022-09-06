Анонсована лінійка ноутбуків Nokia - PureBook Lite, PureBook Pro та PureBook Fold

6 сентября 2022 г., 12:29

На берлінській виставці споживчої електроніки IFA 2022 презентовано нові моделі пристроїв Nokia - ноутбуки серії PureBook.



Молодша модель пристроїв побудована на базі чипа Intel Pentium Silver N6000, має на борту твердотільний накопичувач 128 ГБ, у старшій використовується Intel Core i3-1220P та сховище на 512 ГБ.



PureBook Lite та PureBook Pro мають 8 ГБ оперативної пам'яті та оснащені Full HD дисплеями 14,1" та 15,6", відповідно, з частотою оновлення екрана 60 Гц.



Ноутбуки мають два порти USB-C 3.2, один USB-A, аудіовихід 3,5 мм та роз'єм для картки пам'яті microSD, є також сканер відбитків пальців. Обидва пристрої працюють з Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.



У PureBook Lite на борту вебкамера в 1 Мп, а у PureBook Pro - 2 Мп, остання модель, крім того, має підсвічування клавіатури.



Також презентовано ноутбук-трансформер Nokia PureBook Fold із 14,1-дюймовим дисплеєм (1920x1080). У ньому використовується чип Intel Pentium Silver N6000, ОЗУ 8 ГБ LPDDR4x та eMMC-накопичувач на 128 ГБ.



Всі новинки працюють з ОС Windows 11.



Очікується, що ноутбуки з'являться на європейському ринку вже наприкінці вересня 2022 року, про ціни ніякої інформації нема поки що.

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