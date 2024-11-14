AMD скоротить 4% персоналу - майже 1000 співробітників

14 ноября 2024 г., 14:25

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Агентство Reuters повідомило, що компанія AMD має намір звільнити 4% свого персоналу, або близько 1000 співробітників.

Цей крок начебто зумовлений спрямуванням зусилль на розробку чипів штучного інтелекту в спробі конкурувати з лідером галузі Nvidia.

AMD вважається найближчим конкурентом Nvidia на прибутковому ринку чіпів, які використовуються у системах для GenAI. «В рамках приведення наших ресурсів у відповідність з нашими найбільшими можливостями зростання ми робимо ряд цілеспрямованих кроків», - заявив представник AMD в інтерв'ю Reuters.

Доходи AMD в сегменті центрів обробки даних зросли більш ніж удвічі у минулому кварталі. З іншого боку, сегмент персональних комп'ютерів виріс на 29%, в той час як продажі в ігровому підрозділі впали приблизно на 69% за цей період.

Аналітики очікують, що підрозділ рішень для центрів обробки даних компанії зросте на 98% у 2024 році, випереджаючи очікуване зростання загального доходу на 13%.

Компанія інвестує значні кошти в розробку мікросхем для штучного інтелекту, які мають високі відпускні ціни і користуються високим попитом серед так званих гіперскалерів.

AMD планує розпочати масове виробництво нової версії свого чіпа зі штучним інтелектом під назвою MI325X у четвертому кварталі цього року. Нарощування виробництва чіпів зі штучним інтелектом є дорогим заходом через обмеженість виробничих потужностей.

У третьому кварталі витрати компанії на дослідження і розробки підскочили майже на 9%, а загальна собівартість продажів зросла на 11%.

Цього року акції AMD впали більш ніж на 3%, оскільки компанія намагається виправдати високі очікування інвесторів після того, як минулого року на Уолл-стріт відбулося дворазове зростання її акцій.

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