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ELKO Ukraine постачатиме споживчі відеокарти американського бренду PNY

14 ноября 2024 г., 13:35

ELKO Ukraine постачатиме споживчі відеокарти американського бренду PNY

Компанія ELKO Ukraine інформує про початок постачання споживчих відеокарт американського бренду PNY – одного з провідних виробників графічних карт на чипах NVIDIA.

На ринку України продукція PNY добре відома серед користувачів професійних графічних рішень. У споживчому сегменті її рішення забезпечують найвищу продуктивність, як у базових робочих задачах, так і в сучасних іграх, що задовольняє потреби навіть найвибагливіших професіоналів та геймерів. Згідно з відгуками користувачів, ці відеокарти вирізняються низьким рівнем шуму та високою ефективністю системи охолодження, яка дозволяє отримувати максимально високі та стабільні результати при всіх типах робочих навантажень.

Завдяки успішному 35-річному досвіду у B2B-сегменті та співпраці з OEM-виробниками по всьому світу, PNY високо цінується у більш ніж 50 країнах Північної та Латинської Америки, Європи та Азії. Компанія розробляє та постачає графічні рішення для таких гігантів індустрії, як Dell, HP, Lenovo та інших.

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