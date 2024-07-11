AMD придбала фінську Silo.ai за 665 млн дол.

11 июля 2024 г., 14:54

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AMD офіційно повідомила, що купує найбільшу в Європі приватну лабораторію штучного інтелекту, щоб прискорити розробку і розгортання моделей і програмного забезпечення АІ на базі AMD.

Наглядачі вказують, що угода на 665 млн дол. готівкою про купівлю Silo.ai з Гельсінкі слідує за придбанням французького виробника компіляторів ПЛІС для АІ Mipsology і американського розробника програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом Nod.ai в минулому році.

Зазначається, що угода про купівлю Silo.ai є ще одним важливим кроком у стратегії AMD з надання комплексних рішень зі штучним інтелектом за допомогою спеціальних моделей, платформ і рішень, що охоплюють ринки хмарних, вбудованих і кінцевих обчислень.

Генеральний директор і співзасновник Silo AI Пітер Сарлін (Peter Sarlin) продовжить керувати командою в рамках групи штучного інтелекту AMD, підпорядковуючись старшому віце-президенту AMD Вамсі Боппані (Vamsi Boppana). Очікується, що угода буде закрита в другій половині 2024 року.

«Silo AI була піонером у масштабуванні навчання великих мовних моделей на LUMI, найшвидшому в Європі суперкомп’ютері, оснащеному більш ніж 12 000 графічних процесорів AMD Instinct MI250X, - зазначив д-р Пекка Маннінен (Pekka Manninen), директор з фінського науки і технологій наукового центру CSC-IT. - Разом з університетськими співробітниками вони підготували найсучасніші моделі з відкритим вихідним кодом для мов ЄС, такі як скандинавські моделі Poro і Viking. Ми активно співпрацювали з командою над оптимізацією програмного забезпечення, що дозволило ефективно навчати АІ-моделі на LUMI».

Серед клієнтів Silo - Nokia, Philips, Rolls-Royce та Unilever. Компанія також створює найсучасніші багатомовні LLM з відкритим вихідним кодом, такі як Poro та Viking, на платформах AMD на додаток до своєї модельної платформи SiloGen.

«У кожній галузі підприємства шукають швидкі та ефективні способи розробки та розгортання рішень штучного інтелекту для своїх унікальних бізнес-потреб, - підкреслив Вамсі Боппана, старший віце-президент групи штучного інтелекту в AMD. - Команда надійних експертів Silo AI та перевірений досвід розробки провідних моделей і рішень у галузі штучного інтелекту, включаючи найсучасніші магістерські програми, побудовані на платформах AMD, ще більше прискорить нашу стратегію в галузі штучного інтелекту та сприятиме розробці та швидкому впровадженню рішень у галузі штучного інтелекту для наших клієнтів по всьому світу».

«Наша місія в Silo AI з самого початку полягала в тому, щоб побудувати флагманську компанію в галузі штучного інтелекту. Сьогоднішнє оголошення є логічним наступним кроком на цьому шляху, оскільки ми об’єднуємо зусилля з AMD для формування майбутнього AI-обчислень, - заявив Пітер Сарлін, генеральний директор і співзасновник Silo AI. - У нас є багатий досвід створення успішних продуктів зі штучним інтелектом і створення цінності для наших клієнтів. Ми з нетерпінням чекаємо, коли станемо частиною AMD, щоб ще більше збільшити наш вплив і розробити корпоративні рішення та моделі ШІ, які вирішують найскладніші проблеми з розгортанням ШІ в масштабах сьогоднішнього дня».

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