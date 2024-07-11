LG представила дисплей Micro LED нового покоління

11 июля 2024 г., 15:35

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В рамках участі у виставці InfoComm 2024, яка відбулася в Лас-Вегасі (шт. Невада, США), компанія LG вперше продемонструвала дисплей нового покоління Micro LED. Нещодавно анонсована модель, запуск якої заплановано на кінець цього року, використовує технологію штучного інтелекту для підвищення якості зображення та загальної продуктивності.



У дисплеї LG Micro LED використовуються світлодіодні мікросхеми розміром приблизно 16 мікрометрів у ширину та 27 мікрометрів у довжину, щоб забезпечити високу контрастність, яскраві кольори й виняткову деталізацію. Для виробництва та точного оцінювання елементів використовується складна технологія штучного інтелекту компанії, 25 млн із яких інтегровані в 136-дюймову модель. Крім того, сам дисплей використовує процесор штучного інтелекту LG для аналізу яскравості й тону світлодіодних елементів у режимі реального часу, автоматично калібруючи їх для досягнення найкращої якості зображення.



Відвідувачі стенда LG також могли ознайомитися з програмним забезпеченням для демонстрації вивісок, доступним через LG Business Cloud — програмну онлайн-платформу компанії B2B. До них належать рішення для комерційної медійної реклами LG DOOH Ads, рішення для управління контентом LG SuperSign Cloud, а також рішення для моніторингу та віддаленого керування в реальному часі LG ConnectedCare.



Крім того, на виставці InfoComm 2024 LG продемонструвала свою систему безпеки LG Shield. Система здатна захистити центральні сервери, програми та операційні системи від широкого спектра кіберзагроз. LG Shield отримала кілька міжнародних сертифікатів безпеки, включаючи сертифікацію Common Criteria Evaluation Assurance Level 2 (CC EAL2) і специфікацію гарантування безпеки OpenChain (ISO/IEC 18974:2023).



На стенді LG була представлена широка лінійка дисплейних рішень, оптимізованих для корпоративного середовища. До них належать LG MAGNIT, який тепер оснащений змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц. Завдяки цьому оновленню користувачі отримують високоякісний відеоконтент, не відволікаючись на розриви екрана чи заїкання. Сертифікований TÜV Rheinland LG MAGNIT забезпечує продуктивність у відтінках сірого, виняткову чіткість зображення та дає користувачам змогу бачити яскравіше, що відбувається в найтемніших сценах. Дисплей також сертифікований на стабільність кольорів під широким кутом огляду.



LG MAGNIT також отримав сертифікати щодо безпеки продукції та користувачів у середовищі встановлення. Дисплей LG відповідає нормативним стандартам Федеральної комісії зв’язку (FCC) щодо електромагнітної сумісності та отримав рейтинг класу 1 у тесті Британського інституту стандартів (BSI) на поверхневе поширення полум’я (BS476 Part7). Він також має сертифікат Eye Comfort від TÜV Rheinland за низький рівень випромінювання синього світла.



Моноблок LG MAGNIT All-in-One — 136-дюймовий дисплей, оснащений вбудованим контролером і динаміками, націлено для використання в офісах і конференцзалах. Завдяки елегантному та зручному дизайну дисплей здобув престижні нагороди в галузі промислового дизайну, такі як Red Dot Design Award 2024 року та iF Design Award 2024 року.



Серед інших продуктів, які представлені LG на цьогорічній виставці InfoComm, слід зазначити 171-дюймові світлодіодні вивіски й 105-дюймовий дисплей цифрових вивісок зі співвідношенням сторін 21:9. Величезні екрани, які підходять для відеоконференцій, дають користувачам змогу відображати кілька одиниць візуальної інформації одночасно, уможливлюючи обмін великою кількістю даних або відеопотоків від великої кількості учасників конференції. Додаткові дисплеї включають LG CreateBoard — цифрову дошку, яка сприяє інтерактивному навчанню та співпраці як у класах, так і на робочих місцях. Сертифікований Google Mobile Services, LG CreateBoard дає користувачам змогу інтегруватися в екосистему Google, під’єднавши свої облікові записи Google.



Відвідувачі також могли ознайомитися з рішеннями LG для цифрового середовища роздрібної торгівлі, включаючи цифрові дошки меню та вітрини, призначені для ресторанів і магазинів. Рішення компанії забезпечують видимість на вулиці завдяки дисплеям високої яскравості та підвищену довговічність завдяки впровадженню технології, яка захищає від пожовтіння екрана від тривалого впливу сонячного світла.



«Презентація LG на виставці InfoComm 2024 показує цілу низку рішень для цифрових дисплеїв на основі штучного інтелекту для клієнтів B2B, що демонструє тверду прихильність до вдосконалення технології та задоволення унікальних потреб у дисплеях різних секторів», — сказав Пайк Кі Мун, керівник бізнес-підрозділу інформаційних дисплеїв компанії LG Business Solutions.

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