Samsung Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Ultra оснащено Galaxy AI

11 июля 2024 г., 13:35

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Samsung Electronics представила нові Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Ultra, які розширюють можливості технології Galaxy AI для більшої кількості користувачів завдяки пристроям, що носяться, адже вони призначені для поліпшення самопочуття.



Нові смартгодинники – частина бачення Samsung щодо покращення стану здоров’я користувачів за допомогою Galaxy AI, що пропонує персоналізовану інформацію та індивідуальні рішення для поліпшення самопочуття й розуміння стану свого тіла. Отримання точної, детальної та розширеної інформації про особисте здоров'я – ключовий фактор цього процесу, і сенсорні інновації Samsung, вбудовані в Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Ultra, допомагають реалізувати це бачення. Galaxy Watch7 пропонує нові можливості на щодень для поліпшення самопочуття завдяки персоналізованим тренуванням, а також інтелектуальним та профілактичним функціям моніторингу здоров'я. Galaxy Watch Ultra – найновіше доповнення до лінійки Galaxy Watch – це найпотужніший смартгодинник Samsung, створений для досягнення поставлених цілей.



«Останні новинки у нашому портфоліо пристроїв, що носяться, оснащені найсучаснішими технологіями та інноваціями Samsung, які дозволять відстежувати стан самопочуття за допомогою медичних профілактичних рішень», – сказав ТМ Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics. «Інтелектуальні статистичні дані, рекомендації та ідеї, які пропонують Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Ultra, допоможуть користувачам перетворити дані на вагомі висновки та створити нову еру розширених інтелектуальних можливостей у сфері охорони здоров'я».



Galaxy Watch74 створений для того, щоб отримати цілісне уявлення про свій стан. Смартгодинник мотивує користувачів покращувати самопочуття, запропонувавши більше способів підтримувати здоров’я кожного дня. Можна відстежувати понад 100 тренувань і створювати власні програми, комбінуючи різні вправи з Workout Routine для досягнення своїх цілей. За допомогою функції Race можна порівнювати поточні та минулі результати в режимі реального часу, щоб відстежувати прогрес і підтримувати мотивацію. Отримуйте повний аналіз тіла та фізичної форми за допомогою функції Склад тіла, щоб краще зрозуміти свій стан.



Окрім нового вдосконаленого AI-алгоритму для аналізу сну, Galaxy Watch7 пропонує «De Novo FDA – авторизовану функцію моніторингу зупинки дихання уві сні (апное)» – інструмент потенційних ознак зупинки дихання уві сні. Отримуйте показники в режимі реального часу та сповіщення про аномально високу або низьку частоту серцевих скорочень за допомогою функції моніторингу серцевого ритму, виявляйте нерегулярні серцеві скорочення, які можуть свідчити про фібриляцію передсердь (AFib) за допомогою функції IHRN (повідомлення про нерегулярний серцевий ритм), а також отримуйте поглиблене розуміння стану серця за допомогою електрокардіограми (ЕКГ) та вимірювання артеріального тиску (АТ).



Цей покращений та поглиблений моніторинг та персоналізовані дані стали можливими завдяки обладнанню Samsung у Galaxy Watch7. Удосконалений сенсор BioActive гарантує точне вимірювання, дозволивши користувачам краще розуміти свій стан завдяки різноманітним показникам. Уперше Galaxy Watch7 дозволяє відстежувати кінцеві продукти глікації (AGE) прямо зі свого зап'ястя за допомогою індексу AGEs. На рівень AGEs значною мірою впливають дієта і спосіб життя, вони відображають загальний процес біологічного старіння користувача і є індикатором здоров'я метаболізму.



Оснащений найпотужнішим чипом в лінійці Galaxy Watch і вперше 3-нм процесором, Galaxy Watch7 працює більш плавно завдяки втричі швидшому процесору і на 30% підвищеній енергоефективності процесора застосунків. Крім того, Galaxy Watch7 – перший смартгодинник Galaxy з двочастотною системою GPS, яка може більш точно відстежувати місцеперебування навіть у щільному міському середовищі, дозволивши користувачам підкорювати нові вершини, де б вони не знаходилися.



Завдяки впізнаваному дизайну у вигляді кола, Galaxy Watch7 дозволяє змінювати стиль пристрою за допомогою нових ремінців, зокрема хвилястому ремінцю та ремінцю з різноколірними швами, а також різноманітним циферблатам. Galaxy Watch7 також забезпечує більш інтуїтивно зрозумілу та безшовну взаємодію між сполученими пристроями Galaxy – відповідайте на повідомлення без зайвих зусиль за допомогою інтелектуальної функції Згенерованих відповідей, яка аналізує ваші попередні повідомлення за допомогою Galaxy AI та пропонує найбільш влучні варіанти відповідей. Завдяки жесту Подвійного стискання можна керувати як годинником Galaxy Watch, так і підключеним смартфоном.



Galaxy Watch7 буде доступний у двох розмірах – великому та малому. Великий Galaxy Watch7 доступний у зеленому та срібному кольорах, а малий Galaxy Watch7 – у зеленому та кремовому.



Ґрунтуючись на передових функціях моніторингу здоров'я та потужному апаратному забезпеченні Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra – найновіше та найпотужніше доповнення до портфоліо Galaxy Watch. Цей смартгодинник ще більше розширює можливості фітнесу, щоб досягнути поставлених цілей завдяки інтелектуальним можливостям. Новий дизайн Galaxy Watch покращує не тільки захист, а й доповнює візуальну складову пристрою в цілому. Система Dynamic Lug System покращує комфорт носіння смартгодинника та дає змогу користувачам бути найкращою версією себе – будь-де і будь-коли.



Преміальна функціональність, створена для надзвичайної міцності, дозволяє перевершувати свої можливості завдяки титановому корпусу 4 класу і водонепроникності 10 ATM. Крім того, Galaxy Watch Ultra працює в широкому діапазоні висот – від 500 метрів нижче рівня моря до 9 000 метрів над рівнем моря, що дозволяє відстежувати показники нових тренувальних програм, як-от плавання в океані або сайклінг в екстремальних умовах.



Відстежуйте тренування з кількох видів спорту, як-от із тріатлону - плавання, сайклінгу та бігу - за допомогою нової панелі Мультиспорт. Крім того, нова функція Functional Threshold Power (FTP) для велоспорту точно вимірює максимальну потужність поїздок на велосипеді всього за 4 хвилини за допомогою FTP на основі штучного інтелекту. Galaxy Watch Ultra також має вдосконалену персоналізовану зону серцевих скорочень, щоб користувачі могли тренуватися з оптимальним рівнем інтенсивності відповідно до своїх фізичних можливостей.



Завдяки кнопці швидкого доступу Quick Button, користувачі можуть розпочинати та контролювати тренування, а також налаштовувати інші функції відповідно до своїх потреб. Крім того, нею можна активувати аварійну сирену, щоб сповістити оточення, що ви потрапили у надзвичайну ситуацію. Після тренування переглядайте статистику за допомогою спеціальних циферблатів для Galaxy Watch Ultra, які автоматично переходять у нічний режим для оптимальної читабельності в темряві. Крім того, пікова яскравість у 3000 ніт на Galaxy Watch Ultra гарантує, що ви зможете переглядати вміст годинника просто неба за яскравого сонця. А щоб ви не турбувалися про час роботи пристрою під час тривалих пригод, Galaxy Watch Ultra має найдовший час автономної роботи в лінійці Galaxy Watch, працюючи до 100 годин у режимі енергоощадження та 48 годин у режимі енергоощадження під час фізичних навантажень.



Galaxy Watch Ultra буде доступний у розмірі 47 мм у кольорах Титановий сірий, Титановий білий та Титановий срібний.



Зазначено, Galaxy Watch7 і Galaxy Watch Ultra – це перші смартгодинники на базі Android, що працюють під управлінням Wear OS 5 – найпотужнішої версії Wear OS. Пропонуючи покращену продуктивність та енергоефективність, Wear OS 5 гарантує, що користувачі зможуть насолоджуватися більш плавною та безперебійною взаємодією та користуватися своїми Galaxy Watch якомога довше – відчуйте покращений час роботи від акумулятора, споживаючи менше енергії, ніж раніше. Крім того, користувачі отримають доступ до різноманітних популярних застосунків прямо зі свого зап'ястя, зокрема сервіси Galaxy, застосунки Google та програми сторонніх розробників.



Годинники Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Ultra будуть доступні для попереднього замовлення на деяких ринках з 10 липня, а в широкому продажі – з 31 липня. Ціна Galaxy Watch7 від 13 499 грн, Galaxy Watch Ultra від 28 999 грн.

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