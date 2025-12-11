Громадяни України подали судові позови проти Intel та AMD, чиї чипи використовуються у зброї рф

11 декабря 2025 г., 8:05

Як повідомляє Bloomberg, проти компаній Intel, AMD та Texas Instruments подана серія судових позовів зі звинувачуваннями, що вони не змогли утримати свої технології від потрапляння у зброю російського виробництва, яку використовують для вбивств цивільних осіб в Україні.



Означені компанії, а також Mouser Electronics, що належить Berkshire Hathaway Воррена Баффета (Warren Buffett) — продемонстрували "свідоме невігластво", оскільки треті сторони перепродавали мікросхеми до росії для оснащення дронів і ракет в порушення санкцій США, йдеться в одному з п'яти позовів, поданих у середу до суду штату Техас.



Позови, подані від імені десятків українських цивільних осіб юристом Мікалом Воттсом (Mikal Watts), який спеціалізується на масових деліктах, та відомою юридичною фірмою Baker & Hostetler. Вони посилаються на п'ять атак, що відбулися між 2023 і 2025 роками та призвели до загибелі десятків людей. Одна з атак включала іранські дрони з компонентами, виробництва Intel та AMD, тоді як інші стосувалися російських крилатих ракет Х-101 і балістичних ракет "Іскандер".



«Ці компанії знають, що їхня технологія потрапляє до росії», - заявив Воттс на пресконференції у Вашингтоні. Він назвав американські компанії "торговцями смертю", які роблять "фарс" із закону про санкції США. Позови звинувачують компанії у "корпоративній недбалості" через нібито збої у їхніх системах експортного контролю та запобігання перенаправленню продукції. В одному з позовів стверджується, що компанії нібито "дозволили незаконно перенаправляти напівпровідникові компоненти відповідачів, зокрема через передбачувані треті сторони, до росії та Ірану, і включати їх у високоточні боєприпаси та дрони, розгорнуті проти цивільних осіб".



Речник Intel у заявив, що компанія "не веде бізнес у рф та негайно призупинила всі поставки клієнтам як у росії, так і в білорусі після початку війни". Він зазначив, що компанія працює "у суворій відповідності до законів, санкцій та правил експортного контролю в США та на кожному ринку, де ми працюємо". Texas Instruments і AMD раніше заявляли, що повністю дотримуються вимог санкцій, припинили бізнес у росії і мають сувору політику моніторингу дотримання вимог.



Один із позовів звинувачує Mouser Electronics, що базується в Мансфілді, штат Техас, у сприянні передачі мікросхем, вироблених Intel, Texas Instruments та іншими, підставним компаніям, контрольованим російськими довіреними особами. Слід зазначити, що Mouser Electronics була придбана Berkshire у 2007 році, коли вона купила TTI, її материнську компанію. У позові стверджується, що рішення та логістичні операції Mouser були "істотним внутрішнім компонентом неправомірної поведінки, яка передбачувано сприяла травмам позивачів за кордоном". Mouser Electronics через свого старшого віцепрезидента з маркетингу Кевіна Хесса (Kevin Hess) заявила, що "глибоко поважає судовий процес і відповість у суді, а не в ЗМІ".



Судові позови були подані в окружному суді штату Техас у Далласі, оскільки чипмейкери та Mouser або базуються там, або мають значні операції у цьому штаті. Роком раніше розслідування Bloomberg News показало, що давні санкції та експортний контроль не змогли утримати чіпи від AMD, Intel, Texas Instruments та інших від потрапляння до російських військових компаній.

