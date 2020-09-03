Amazon и Microsoft поддержали климатическую инициативу Linux Foundation

3 сентября 2020 г., 11:05

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Некоммерческий консорциум Linux Foundation объявил о наращивании усилий по борьбе с изменениями климата с учреждением LF Climate Finance Foundation (LFCF).

Задачей новой инициативы станет предоставление открытых и основанных на искусственном интеллекте аналитических инструментов и данных о рисках и возможностях, связанных с климатическими изменениями, академическим организациям, банкам, компаниям, страховщикам, инвесторам, государственным и общественным организациям. В число учредителей LFCF вошли Allianz SE, Amazon.com, Microsoft и S&P Global.

LFCF сообщает, что её участники будут совместно работать над созданием платформы OS-Climate, которая будет состоять из «множества физических и экономических сценариев, глобального и открытого хранилища данных, а также экономических и финансовых моделей, ускоряющих работу инструментов прогнозного анализа, и инвестиционных продуктов, которые управляют рисками, связанными с климатом и финансируют климатические решения во всех регионах, секторах и классах активов».

C OS-Climate заинтересованныe стороны смогут лучше понимать размеры инвестиций, необходимых для борьбы с изменением климата. LFCF процитировала отчет Межправительственного экспертного совета по изменению климата, гласящий, что для предотвращения катастрофических уровней глобального потепления ежегодно потребуется не менее 1,2 триллиона долларов дополнительного финансирования для новых климатических решений.

«LFCF создает платформу OS-Climate с целью дать возможность владельцам/менеджерам активов и банкам управлять климатическими рисками и определять компании, инфраструктуру, капитальные проекты и технологии, которые будут процветать в экономике с низким уровнем выбросов углерода», — говорится в пресс-релизе.

Исследователи будут использовать OS-Climate для получения дополнительных сведений, которые могут улучшить масштабируемые климатические проекты, а инвесторы и НПО с её помощью смогут более эффективно контролировать соответствие действий корпораций духу и букве Парижского соглашения.

Разработка этой платформы уже идет полным ходом. Так, организация Science-Based Targets Initiative уже анонсировала бета-версию своего инструмента Finance Tool с открытым исходным кодом, который разрабатывается совместно OS-Climate и Ortec Finance. LFCF заявляет, что собирается интегрировать Finance Tool в платформу OS-Climate.

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