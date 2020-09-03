Выручка NetApp от подписки на облачные сервисы выросла на 192%

3 сентября 2020 г., 10:25

Компания NetApp обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 31 июля 2020 г.

Общий объем выручки от реализации продуктов за отчетный период вырос на 5% в годовом сопоставлении и составил 1,30 млрд. долл.

Общегодовой объем дохода от подписки на облачные сервисы NetApp увеличился на 192% до 178 млн. долл.

Расчетный объем выручки от реализации all-flash решений поднялся на 34% до 2,3 млрд. долл.

Также отмечается, что чистая прибыль компании по GAAP составила 77 млн. долл., в то время, как годом ранее было 103 млн. долл. Чистая прибыль не по GAAP зафиксирована на уровне 163 млн. долл, а за аналогичный период 2020 г. финансового года она была на отметке 157 млн. долл.

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