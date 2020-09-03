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Беспроводной маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает Wi-Fi 6E

3 сентября 2020 г., 11:45
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Беспроводной маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает Wi-Fi 6E

Компания ASUS представила маршрутизатор с увеличенной пропускной способностью и поддержкой каналов 160 Гц — ROG Rapture GT-AXE11000, который, по заявлению производителя, является первым в мире класса Wi-Fi 6E. Благодаря поддержке трех диапазонов и полной реализации возможностей стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6E) для ROG Rapture GT-AXE11000 заявлена скорость беспроводного соединения до 11 000 Мбит/с. А благодаря поддержке агрегирования WAN-каналов достигается скорость WAN-подключения до 2 Гбит/с. Устройство имеет конфигурацию антенн 4×4 и оснащено портом LAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Для максимально быстрой обработки сетевых данных GT-AXE11000 оснащен 64-битным четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также 1 гигабайтом оперативной памяти. В маршрутизаторе используется новейший усилитель мощности для улучшения покрытия и качества сигнала в диапазоне 6 ГГц.

Беспроводной маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает Wi-Fi 6E

Технология Wi-Fi 6E использует преимущества диапазона 6 ГГц, который стал доступным для использования недавно и имеет втрое большую пропускную способность по сравнению с диапазоном 5 ГГц. Она также добавляет семь новых каналов 160 МГц к стандарту Wi-Fi 6, а также обеспечивает меньшие задержки и защиту от помех, вызванных работой других устройств.


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